У весільній сукні: Ірина Федишин зворушила чуттєвими словами про батьків

Співачка Ірина Федишин перебуває у зимовому турі та ділиться атмосферними кадрами з шанувальниками. У Щедрий вечір артистка опублікувала відео, на якому розповіла зворушливий вірш про батьків.

Не залишився без уваги оригінальний образ Ірини, в якому вона позувала на камеру в гримерці.

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Ірина Федишин у весільній сукні

Знаменитість одягнула пишну весільну сукню. Вбрання було неймовірно красивим – з мереживом по всій довжині, сітчастими пишними рукавами, елегантним декольте. Такий look Ірини вдало підкреслив всю її ніжність та жіночність.

Волосся красуня-білявка вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з темними коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах. Він гарно дивився зі сцени та привертав увагу шанувальників.

Зазначимо, весільні вбрання є популярними серед українських зірок, які обирають їх не лише для особливих днів, а й для публічних виходів. Співачка Слава Камінська одягала весільну сукню на світський захід, який відбувся навесні. Тоді артистка позувала перед об'єктивами папараці в розкішному образі від українського бренду GASANOVA. У молочній сукні артистка дуже була схожа на наречену.