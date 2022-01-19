18 січня українці вдруге збиралися за різдвяним столом, аби відзначити Другий Святий вечір, або ж Щедрий вечір. Ірина Федишин дотрималась традицій та показала атмосферне фото з вечері в інстаграмі.
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Ірина Федишин у Щедрий вечір
Виконавиця позувала перед камерою на тлі різдвяної ялинки. У руках вона тримала пампухи в макітрі, а також дідух.
У надвечір'я Водохреща Ірина Федишин постала в українському вбранні – вишитій сорочці та червоному жакеті без рукавів.
Співачка вклала біляве волосся пишними локонами, а риси обличчя підкреслила ніжним макіяжем. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – рожевою помадою.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я,
– підписала артистка фото.
Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки
У коментарях під новим фото знаменитості шанувальники приєднуються до привітань зі святом, а також відгукуються про красивий образ Федишин:
- "З Щедрим вечором";
- "Дуже гарні";
- "Зі святом вас і всю вашу родину";
- "Божественно виглядаєш";
- "Зі святом вас";
- "Ви прекрасна".