Не остался без внимания оригинальный образ Ирины, в котором она позировала на камеру в гримерке.

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Ирина Федишин в свадебном платье

Знаменитость надела пышное свадебное платье. Наряд был невероятно красивым – с кружевом по всей длине, сетчатыми пышными рукавами, элегантным декольте. Такой look Ирины удачно подчеркнул всю ее нежность и женственность.

Волосы красавица-блондинка уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с темными коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Он красиво выглядел со сцены и привлекал внимание поклонников.

Отметим, свадебные наряды популярны среди украинских звезд, которые выбирают их не только для особых дней, но и для публичных выходов. Певица Слава Каминская одевала свадебное платье на состоявшееся весной светское мероприятие. Тогда артистка позировала перед объективами папарацци в роскошном образе украинского бренда GASANOVA. В молочном платье артистка очень походила на невесту.