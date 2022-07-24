Іраклі Макацарія зіграв весілля з 20-річною грузинкою: ексхолостяк заплакав, побачивши наречену

Один з найбажаніших чоловіків країни Іраклі Макацарія офіційно розпрощався зі статусом холостяка. У суботу, 23 липня, він зіграв весілля з 20-річною коханою Лізою Чічуа. Гучне святкування влаштували у столиці Грузії Тбілісі.

Наприкінці квітня 37-річний Іраклі Макацарія освідчився коханій Лізі Чічуа, з якою зустрічався більш як півтора року. Дівчина молодша за нього на 17 років, але це не стало на заваді їхнім стосункам. За три місяці вони підготували й зіграли розкішне грузинське весілля.

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Гучне весілля Іраклі Макацарія з 20-річною грузинкою

Герой 6 сезону української версії реаліті-шоу "Холостяк", як і обіцяв, влаштував грандіозне весілля. На святкування він запросив і друзів, і рідню. Вони з Лізою обвінчалися в церкві й поїхали відзначати в елітний заміський ресторан.

Уже там наречені обмінялися каблучками й офіційно зареєстрували свій шлюб. Іраклі Макацарія постав у класичному чорному костюмі з метеликом, а Ліза Чічуа – у пишній весільній сукні кольору шампань з відкритими плечима та довжелезним вельоном. Однак за вечір вона змінила кілька суконь – від білої міні до обтислої червоної. Усе тому, що молодята танцювали пристрасне танго та грузинський народний танок.

що Іраклі Макацарія був учасником українських "Танців з зірками" та дійшов до фіналу в парі з Яною Заєць. 2018-го він поступився перемогою гумористу Ігорю Ласточкіну.

На весіллі Іраклі та Ліза навіть заспівали в дуеті, а наприкінці свята під феєрверки розрізали величезний чотирирівневий торт.

Іраклі Макацарія заплакав, коли побачив наречену

Чи не найзворушливішим моментом весілля була перша зустріч наречених – коли батько 20-річної Лізи вів її до Іраклі Макацарія. Той не стримав сліз і розплакався просто перед коханою. Вона ж сяяла усмішкою.

Фото з весілля Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа

перш ніж зробити пропозицію Лізі Чічуа Іраклі Макацарія за всіма традиціями попросив дозволу в її батьків. "Я окремо поговорив з батьками Лізи, розповів про свої наміри. Але Ліза не була в курсі, ніхто взагалі не знав – ні моя сім'я, ні мої друзі", – ділився зірка після освідчення.

Весілля Іраклі Макацарія з 20-річною коханою / Фото з інстаграм-сторіс

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