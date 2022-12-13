Павло Зібров повторив вірусний танець Венздей: відео, яке розвеселило мережу
Джерело:інстаграм Павла Зіброва
Серіал "Венздей" Тіма Бертона для Netflix продовжує підкорювати світ. Танець Венздей Аддамс вже став трендом тік-току. Його повторив навіть Павло Зібров.
Артист не відстає від трендів і показав свою версію вірусного танцю. Деякі шанувальники у коментарях зазначають, що ця версія є найкращою.
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Павло Зібров повторив танець Венздей Аддамс
65-річний артист постійно йде в ногу з часом. Про серіал "Венздей" говорить увесь світ, тому Зібров також записав ролик вірусного танцю головної героїні на святковому балу, який став одним з найпопулярніших трендів тік-току. Співак постав перед камерою у патріотичній футболці та з "живою рукою" на ім'я Річ на голові.
"Як вам моя версія Венздей?", – запитав Зібров у підписників.
У коментарях фоловери засипали артиста компліментами.
- "Неймовірний! Сучасний! Найкращий! Дуже люблю!"
- "Найкраща версія цього танцю!"
- "Дякую, Павле Миколайовичу, за позитивні емоції після перегляду цього відео! Ви розвіяли мій смуток".
- "Тренд можна закривати, краще вже не буде".
- "Це пожежа!"
Зірки, які повторили танець Венздей
- Леді Гага виконала трендові рухи під свій трек Bloody Mary, який знову став популярним у мережі.
- Зірка інтернету та відданий співробітник ДСНС пес Патрон також вирішив повторити танець Венздей з однойменного серіалу.
- Наші військові щоденно борються за нашу свободу, і при цьому не втрачають почуття гумору. Воїни також відреагували на вірусний танець Венздей і показали свою версію.
- Оля Полякова повторила шалений танець Венздей із популярного однойменного серіалу. Українці засипали компліментами зірку і назвали її "українською Венздей".