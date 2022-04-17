Зараз всьому українському народові, як ніколи раніше, потрібно об'єднати усі зусилля та молитви задля спільної перемоги над Росією. Такої ж думки і українські знаменитості, які побажали прихильникам у Вербну неділю любов, спокій та мир.

Важливо Вербна неділя 2022: традиція освячення вербових гілок та що не можна робити в цей день

Ілона Гвоздьова

Хоч жінка зараз перебуває в еміграції з дітьми та мамою в Італії, проте вона не забула про святкування Вербної неділі. Хоч зараз у Європі італійці та інші народи святкують "католицький" Великдень.

"Вітаю всіх з Вербною неділею! Бажаю всім нам перемоги, миру, злагоди і сил вистояти та пережити ці важки часи! Нехай Господь Бог почує всі наши молитви і прийде мир в наші серця, домівки і нашу країну! До речі, в Італії замість верби гілка оливкового дерева", – каже танцюристка.



Ілона Гвоздьова з оливковою гілкою / Фото з інстаграму танцюристки

Катерина Осадча

Українська телеведуча поділилась в мережі архівним фото, де показує округлий вагітний животик. Як виявилось, це фото 1-річної давності, коли в країні був спокій та мир ну більшості регіонів України. Зараз жінка бажає лише одного – аби Україна перемогла у жорстокому протистоянні.

"Рівно рік тому… Готувалися до Великодня і стати ще раз батьками… З Вербною неділею. Ми, як ніколи об’єднуємося в молитві за Україну, за наших бійців, за мир, за кожного пораненого і за спокій загиблих. Ми заслуговуємо на те, щоб знову планувати Великдень, народжувати дітей під мирним небом і не вчитися дітям розповідати про війну. Нехай ця неділя принесе нам хоч крихту спокою", – написала Осадча.



Катерина Осадча привітала з Вербною неділею / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов

Чоловік Осадчої у цей час перебуває у Львові, де вже сьогодні встиг освятити вербу в одному з храмів у центрі міста. Юрій написав, що всі українці зараз мають одну мрію у передсвятковий час Великодня.

"З Вербною неділею вас! Від нині за тиждень Великдень!! Сьогодні всі українці мають одну мрію! Всі молитви, слова і побажання одні – перемога і мир!! Нехай якомога швидше настане цей день! Слава Україні!!!" – побажав Горбунов.



Юрій Горбунов освятив вербу у центрі Львова / Фото з інстаграму ведучого

Ірина Федишин

Вербну неділю Ірина Федишин відзначила зі своїми найріднішими – чоловіком та двома синами. Жінка теж побажала українцям перемоги.



Ірина Федишин з синами у Вербну неділю / Фото з інстаграму співачки

Не я б'ю – "Верба" б'є

Оскільки Збройні Сили України 17 квітня теж оригінально підійшли до привітання з Вербною неділею, то ініціативу перехопили й українські зірки. Вони показали реактивну систему залпового вогню "Верба", яка теж б'є по російській армії та наближає Україну до перемоги. Мотивуючими привітаннями з українським озброєнням поділились в мережі Маша Єфросиніна, Нікіта Добринін, Олена Мозгова та Володимир Остапчук.



Маша Єфросиніна привітала з Вербною неділею / Фото з інстаграм-сторіс ведучої



Добринін переконаний, що перемога все ближче / Фото з інстаграм-сторіс ведучого



Олена Мозгова каже, що "не я б'ю – Верба б'є" / Фото з фейсбуку продюсерки