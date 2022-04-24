Неделю назад телеведущие, актеры и певцы побывали в храмах, чтобы освятить иву и оливковые ветви, а сегодня, 24 апреля, собрались в храмах в честь великого праздника Пасхи. Поскольку в Киеве до сих пор опасно, многие из них остаются на западе Украины и там отмечают праздник.

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Пышные корзины, вышиванки, храмы, заполненные людьми, священная вода и многие другие обязательные атрибуты праздника присутствуют на фотографиях, потому как знаменитости проводят праздник Пасхи – смотрите дальше.

Обратите внимание: правительство Украины настойчиво просит оставаться дома и отмечать праздник онлайн , а не в храмах, особенно в больших городах. Ведь есть угроза диверсий со стороны россиян.

Екатерина Осадчая

"Христос воскрес! Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о Божьей справедливости, молимся о раненых и о душах погибших. Наши враги заставили нас в молитве "Отче наш" по-другому слышать строку "как мы прощаем виновникам нашим"… Боже, сохрани Украину! Мы сильны и с нами Бог", – чистосердечно написала Осадчая, надев роскошную вышиванку. Также она показала волшебную пасху и крашеные яйца, и не забыла приобщить к сообщению кадры с военными, благодаря которым украинцы на большей части Украины могут радостно и спокойно встречать Пасху.

Семья Решетников

Супруги Григория и Кристины Решетников сейчас проживают в Ивано-Франковске. Несколько дней назад они побывали в Киеве и Ирпене, но вернулись на праздники к детям, чтобы встретить Пасху вместе. Все вместе они побывали на праздничной службе, где освятили корзины, которых было 5 на целую семью!

"Поздравляем Вас с праздником Пасхи. Мира, согласия и любви Вам и Вашим близким! Украинцы – единственные, несгибаемые и независимые! Украина победит! Христос воскрес!!! С любовью, ReshetnikFamily", – написали супруги.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" сейчас находится на фронте, переехав из освобожденной Киевщины на Харьковщину. Недавно он получил волонтерскую помощь, в том числе и пасхальный набор. Поэтому вместе с ним он поздравил поклонников со светлым праздником.

"С Пасхой, дорогие украинцы! С верой в сердце и верой в ВСУ встречаем в этом году этот величественный светлый праздник. Такие времена. Мира нам всем и согласия, сохраняем традиции и объединяемся! Так победим. "А свет во тьме светит, и тьма не обернула его". Христос воскрес! Воскреснет Украина!" – говорит артист.

Оля Цыбульская

Украинская певица Оля Цыбульская встретила Пасху в сердце Запада Украины – Львове. Женщина побывала в одном из центральных храмов города, где не только освятила корзину, но и сделала веселое фото с настоятелем церкви.

"Христос воскрес, мои! Я знаю, что многие из вас не пошли сегодня в церковь ради безопасности. Спасибо, что бережете себя. Другие – в сотнях тысяч километров от дома. И, к сожалению, немало вас, моих украинцев, которые неустанно молятся из подземных хранилищ под свистом ракет. Я забежала попросить у Бога мира и встретила Отца Павла. Пусть это видео попадет к каждому, кому, как и мне, нужна эта капля святой надежды. Христос воскрес! И Украина обязательно воскреснет. С нами Бог", – убеждена звезда.

Маша Ефросинина

Телеведущая тоже находится во Львове и поддерживает украинские традиции. Вместе с сыном Сашей она раскрасила яйца в сине-желтые цвета и подготовила пасхальную корзину. В сети также она написала проникновенный диалог, возникший между ней и мальчиком:

"– Мама, ну, пожалуйста, покажи, где в храме Бог?

– Сашенька, ты здесь можешь увидеть только иконы. На них изображены святые. Все они служили и служат людям и Богу. А его никто не видит. Он внутри каждого человека –

Это как?

– Это любовь, сострадание и тепло, которое ты испытываешь к людям! Когда делаешь добрые поступки по отношению к другим. И не делаешь ничего плохого…

– Значит, у России нет Бога?…"

The Hardkiss

"Христос воскрес! Сегодня мы самые сильные, мы единственные. Молитва наша живая и искренняя, потому что за нами правда. За Украину, за победу, за жизнь".

Lida Lee

"Сегодня так хочется закрыть глаза и вдохнуть жизнь! Просто вдохнуть! Чистый воздух, без дыма и огня. Под звуки ветра и пения птиц, а не взрывов и сирен. Просто вдохнуть… Без боли внутри и судорожной боязни взять телефон в руки и прочитать там новые новости Просто вдохнуть… Просто обнять… Просто улыбнуться… Просто быть рядом… И просто поздравить друг друга с этим священным днем!

Сегодня мы его не празднуем так, как делали все эти годы… Но мы это обязательно наверстаем! Пусть только будут живы и здоровы все родные, близкие и любимые! Да будет мирным небо, и мы снова, все соберемся семьями за большими столами и с искренними пожеланиями друг другу! С праздником вас! Мои дорогие люди! Я знаю, что сегодня желает друг другу вся страна! Пусть наши мысли и молитвы будут услышаны. Христос воскрес!"

Кристина и Владимир Остапчуки

"Христос воскрес. Молимся за наши войска и мир в Украине".

Эктор Хименес-Браво

"Христос воскрес – воскреснет Украина! 24 февраля каждый из нас стал немного ближе к Богу. Эта Пасха – не обычная. Обычно, ты испытываешь много эмоций, приезжают гости, ночью идем святить Пасху. В этом году все иначе. Нам пришлось святить Пасху днем. Мы не чувствуем того счастья, потому что боимся за свою жизнь, гости не приезжают, потому что не могут, а кто-то погиб... Сегодня я помолился за Украину! Как каждый из вас мысленно.

Это большой праздник. Мы с командой развезли очень много куличей в села, больницы и дома престарелых, чтобы каждый отпраздновал. Защитники встречают этот праздник в окопах. У рашистов не получится сломать нашу веру. Не получится забрать наш праздник. Не получится оккупировать нашу любовь к свободе. С праздником, украинцы! Христос воскрес!"

Олег Псюк, Kalush Orchestra

"Первая фотка: я, мама и мала. Вторая фотка: папа, мама и Грамм. Христос воскрес!"

Джамала