Украинские звездные семьи активно готовятся к Пасхе. Подготовку к празднику показала продюсер Елена Мозговая, которая поделилась редкими кадрами на своей странице.
Смотрите также "С днем рождения, лучший сын": Ксения Мишина помпезно поздравила сына с 11-летием
Ольга Мозговая показала дочь
Продюсер опубликовала фото 8-летней дочери Соломии. В этом году девочка впервые попыталась сделать писанку. Соломия нарисовала на писанке цветы и птичку.
Дочь Мозговой освоила писанкарство / Фото из фейсбука Елены Мозговой
Дочь Мозговой освоила писанкарство / Фото из фейсбука Елены Мозговой
В комментариях девочку засыпали комплиментами и похвалили за хорошее исполнение.
- "Как красиво! Расти здорова и счастлива";
- "Красавица. Мира всем и согласия";
- "Мудрая, умная доченька. Будь счастлива всегда";
- "Какая же молодчинка";
- "Умничка, настоящий дизайнер";
- "Как это прекрасно".
Напомним, Елена Мозговая воспитывает дочь Соломию с певцом Дэвидом Аксельродом. Также продюсер имеет старшую дочь Зою от первого брака и среднюю Соломию от Александра Пономарева.
Звездные родители и дети: последние новости
- Оля Полякова рассказала об особом хобби ее дочери Алисы. Так, 11-летняя девочка увлеклась вышиванием крестиком.
- Ксения Мишина призналась, что уже учит 11-летнему сыну зарабатывать деньги. Актриса дает Платону еженедельно денежные вознаграждения за определенные сделанные задачи.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким На днях поздравил 6-летнего сына с днем рождения. Совместные семейные кадры очаровали сеть.