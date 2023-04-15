Украинские звездные семьи активно готовятся к Пасхе. Подготовку к празднику показала продюсер Елена Мозговая, которая поделилась редкими кадрами на своей странице.

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Ольга Мозговая показала дочь

Продюсер опубликовала фото 8-летней дочери Соломии. В этом году девочка впервые попыталась сделать писанку. Соломия нарисовала на писанке цветы и птичку.

Дочь Мозговой освоила писанкарство / Фото из фейсбука Елены Мозговой


Дочь Мозговой освоила писанкарство / Фото из фейсбука Елены Мозговой

В комментариях девочку засыпали комплиментами и похвалили за хорошее исполнение.

  • "Как красиво! Расти здорова и счастлива";
  • "Красавица. Мира всем и согласия";
  • "Мудрая, умная доченька. Будь счастлива всегда";
  • "Какая же молодчинка";
  • "Умничка, настоящий дизайнер";
  • "Как это прекрасно".

Напомним, Елена Мозговая воспитывает дочь Соломию с певцом Дэвидом Аксельродом. Также продюсер имеет старшую дочь Зою от первого брака и среднюю Соломию от Александра Пономарева.

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