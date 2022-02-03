Вела подвійне життя: мама "Міс США" розсекретила, що могло стати причиною смерті дівчини

Нещодавно у США прогриміла сумна новина: володарка титулу "Міс США-2019" Чеслі Кріст наклала на себе руки, вистрибнувши з 29 поверху хмарочосу. Її мама зізналась, що донька мала функціональну депресію.

За словами жінки Ейпріл Сімкінс, її 30-річна донька страждала від депресії, про яку ніхто не знав. Телеведучій та блогерці вдавалось вести подвійне життя: публічне, де ніхто не здогадувався про проблеми з психікою, та приватне, у якому вона теж майже нікому не зізнавалась про свої відчуття.

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Сьогодні була офіційно підтверджена причина смерті моєї дорогої доньки Чеслі, про яку таємно здогадувалися наші рідні та друзі. Хоча у це важко повірити, це правда. Чеслі вела як суспільне, так і особисте життя. У приватному житті вона мала справу з функціональною депресією, яку вона приховувала від усіх, включаючи мене, свою найближчу довірену особу, до самої смерті,

– повідомила вона.

Така депресія характеризується відчуттям заниженої самооцінки та безвиході, втратою сну, апетиту, а також проблемами з концентрацією уваги. Незадовго до смерті вона скаржилась на тиск з боку суспільства, яке осуджувало її за статуру та вік. Після перемоги на конкурсі "Міс США" хейту лише побільшало, тому вона зверталась за допомогою до психолога.

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