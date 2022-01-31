Трагедія сталась вранці 30 січня, близько 7:15. Чеслі Кріст розбилась насмерть. Її знайшли мертвою під вікнами 60-поверхового будинку Orion на Середньому Мангеттені в Нью-Йорку.
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"Міс США 2019" Чеслі Кріст вистрибнула з вікна
Титулована красуня жила на дев'ятому поверсі хмарочоса, але востаннє її бачили на терасі на 29 поверсі. Вона наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна.
Як інформують правоохоронці, Чеслі Кріст залишила передсмертну записку. Вона написала, що хоче залишити все матері, але не вказала мотивів своїх дій. До того ж "Міс США 2019" попрощалась з 330-тисячною аудиторією в інстаграмі.
Нехай цей день принесе тобі спокій і мир,
– написала Чеслі Кріст напередодні трагедії.
Чеслі Кріст, яка вистрибнула з вікна хмарочоса / Фото з інстаграму
"У спустошенні та великому горі ми ділимося про смерть нашої любої Чеслі. Її велике світло надихало інших по всьому світу. Вона піклувалася, вона любила, вона сміялася, вона сяяла", – заявила її сім'я.
Свої співчуття в мережі висловили репер Snoop Dogg, "Міс США 2010" Рима Факіх Слейбі, "Міс США 2014" Ніа Санчес та десятки інших американських знаменитостей.
Що відомо про Чеслі Кріст
- Дівчина була "Міс Північна Кароліна 2002", а 2019 року представляла США на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Вона ввійшла в десятку найвродливіших.
- Зірка працювала адвокаткою і телеведучою, тож була особисто знайома з такими зірками як Леді Гага та Ріанна.