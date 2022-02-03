По словам женщины Эйприл Симкинс, ее 30-летняя дочь страдала от депрессии, о которой никто не знал. Телеведущей и блогеру удавалось вести двойную жизнь: публичную, где никто не догадывался о проблемах с психикой, и частную, в которой она тоже почти никому не признавалась о своих ощущениях.

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Сегодня была официально подтверждена причина смерти моей дорогой дочери Чесли, о которой тайно догадывались наши родные и друзья. Хотя в это трудно поверить, это правда. Чесли вела как общественную, так и личную жизнь. В частной жизни она имела дело с функциональной депрессией, которую она скрывала от всех, включая меня, своего самого близкого доверенного лица, до самой смерти,

– сообщила она.

Такая депрессия характеризуется чувством заниженной самооценки и безысходности, потерей сна, аппетита, а также проблемами с концентрацией внимания. Незадолго до смерти она жаловалась на давление со стороны общества, которое осуждало ее за телосложение и возраст. После победы на конкурсе "Мисс США" хейта только стало больше, поэтому она обращалась за помощью к психологу.

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