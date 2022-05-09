На ведучу Мосейчук та команду українського каналу напали у Берліні: поліція була бездіяльною

У Берліні напали на команду українського каналу та його ведучу Наталію Мосейчук. Як повідомив Олександр Снідалов, поліція не зупинила напад.

Громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку Наталію Фібріґ заявив, що у Берліні напали на журналістку й ведучу Наталію Мосейчук. На той час вона знімала сюжет з командою каналу.

До слова 9 травня – це не "можемо повторить", а "ніколи знову", – Бєдняков про наслідки війни у Маріуполі

На Наталію Мосейчук напали

За словами Снідалова, напад стався у парку Трептовер. Там Наталія Мосейчук разом зі знімальною групою каналу знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня.

У цей момент на них нібито напали та побили прихильники Росії. Берлінська поліція начебто була бездіяльною та не запобігла нападу.

Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти. Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти,

– повідомив активіст.

Олександр Снідалов закликав виходити на вулиці й протестувати проти німецької влади.

У Берліні напередодні заборонили українську символіку

Нагадаємо, напередодні Дня пам'яті та примирення у Берліні заборонили використовувати українську символіку, українські пісні й марші. Під заборону потрапили також символіка СРСР, Росії та тимчасово окупованих територій Донбасу (так званих псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР"). Дивним чином наша символіка була прирівняна до російської.

Сенат німецької столиці підкреслив, що не скасовуватиме заборону на 8 і 9 травня. Прийняття рішення пояснили тим, що влада хоче уникнути провокацій у пам'ятні дні. В інші дні можна використовувати символіку України.

Все ж, посол України в Німеччині Андрій Мельник був шокований таким рішенням. Він наголошував, що це ляпас українському народу. Таке рішення берлінської влади, за його словами, розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною.