Общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку Наталию Фибриг заявил, что в Берлине напали на журналистку и ведущую Наталью Мосейчук. К тому времени она снимала сюжет с командой канала.

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На Наталию Мосейчук напали

По словам Снидалова, нападение произошло в парке Трептовер. Там Наталья Мосейчук вместе со съемочной группой канала снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая.

В этот момент на них якобы напали и избили сторонники России. Берлинская полиция вроде бы была бездейственной и не предотвратила нападения.

Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине решисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла это предотвратить,

– сообщил активист.

Александр Снидалов призвал выходить на улицы и протестовать против германских властей.

В Берлине накануне запретили украинскую символику

Напомним, в канун Дня памяти и примирения в Берлине запретили использовать украинскую символику, украинские песни и марши. Под запрет попали также символика СССР, России и временно оккупированных территорий Донбасса (так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР"). Удивительным образом наша символика была приравнена к русской.

Сенат немецкой столицы подчеркнул, что не будет отменять запрет на 8 и 9 мая. Принятие решения объяснили тем, что власти хотят избежать провокаций в памятные дни. В другие дни можно использовать символику Украины.

Тем не менее, посол Украины в Германии Андрей Мельник был шокирован таким решением. Он отмечал, что это пощечина украинскому народу. Такое решение берлинских властей, по его словам, расходится с заверением в солидарности Германии с Украиной.

Заметим, в Берлине на днях побывала и украинская певица Тина Кароль. 8 мая она приняла участие в мероприятии по возложению цветов, а также выступила с речью. Она вспомнила, что в 21 веке появился новый нацизм: "Мы никогда не думали, что в 21 веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие".