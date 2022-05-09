Общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку Наталию Фибриг заявил, что в Берлине напали на журналистку и ведущую Наталью Мосейчук. К тому времени она снимала сюжет с командой канала.
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На Наталию Мосейчук напали
По словам Снидалова, нападение произошло в парке Трептовер. Там Наталья Мосейчук вместе со съемочной группой канала снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая.
В этот момент на них якобы напали и избили сторонники России. Берлинская полиция вроде бы была бездейственной и не предотвратила нападения.
Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине решисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла это предотвратить,
– сообщил активист.
Александр Снидалов призвал выходить на улицы и протестовать против германских властей.
В Берлине накануне запретили украинскую символику
Напомним, в канун Дня памяти и примирения в Берлине запретили использовать украинскую символику, украинские песни и марши. Под запрет попали также символика СССР, России и временно оккупированных территорий Донбасса (так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР"). Удивительным образом наша символика была приравнена к русской.
Сенат немецкой столицы подчеркнул, что не будет отменять запрет на 8 и 9 мая. Принятие решения объяснили тем, что власти хотят избежать провокаций в памятные дни. В другие дни можно использовать символику Украины.
Тем не менее, посол Украины в Германии Андрей Мельник был шокирован таким решением. Он отмечал, что это пощечина украинскому народу. Такое решение берлинских властей, по его словам, расходится с заверением в солидарности Германии с Украиной.