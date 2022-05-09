Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у заході з покладання квітів до меморіалу в Тіргартені. Разом з нею був і Андрій Мельник – посол України в Німеччині.

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Тіна Кароль побувала у Берліні

З нагоди Дня пам'яті та примирення виконавиця поклала квіти до меморіалу, заспівала Гімн України та виступила з важливою промовою про нинішню війну в Україні.

Важлива подія – бути тут, адже мій дід стояв 8 травня у Берліні захищаючи наше покоління. Моє покоління знало про війну, але ніколи її не відчувало. Ми ніколи не думали, що у 21 сторіччі з'явиться новий нацизм – це рашизм, і що ми будемо сьогодні теж стояти тут, відстоюючи наше право на самоідентифікацію, наше право на націю, на мову, на культурну спадщину,

– сказала Тіна Кароль.



Тіна Кароль та Андрій Мельник / Фото з фейсбуку Тіни Кароль

"Сьогодні чомусь з'явилась ідея, що це не потрібно на тій території, де знаходиться Україна. Що вона занадто креативна, культурна, сучасна, не скорена. Ми сьогодні відстоюємо наше право на цілі покоління вперед, зберігаємо культуру України. Кожен наш крок, кожна наша дія – це об'єднаний фронт: творчий, військовий, інформаційний, кіберфронт, – усі ми боремося за одне єдине, за право бути на своїй землі господарем", – додала знаменитість.

Тіна Кароль зауважила, що господар – це той, хто примножує на своїй землі все, те, чого зумів досягти. Вона додала, що в цей день всі українці об'єднались заради перемоги. Також співачка згадала бійців полку "Азов".

"Азов" – Герої України. Таких воїнів не знає світова історія. Можливо, лише в легендах ми чули про 300 спартанців, сьогодні Азов є нашими 300 спартанцями, вони – наші визволителі,

– сказала виконавиця.

Тіна Кароль у Берліні: дивіться відео