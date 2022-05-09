Громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку Наталію Фібріґ заявив, що у Берліні напали на журналістку й ведучу Наталію Мосейчук. На той час вона знімала сюжет з командою каналу.
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На Наталію Мосейчук напали
За словами Снідалова, напад стався у парку Трептовер. Там Наталія Мосейчук разом зі знімальною групою каналу знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня.
У цей момент на них нібито напали та побили прихильники Росії. Берлінська поліція начебто була бездіяльною та не запобігла нападу.
Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти. Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти,
– повідомив активіст.
Олександр Снідалов закликав виходити на вулиці й протестувати проти німецької влади.
У Берліні напередодні заборонили українську символіку
Нагадаємо, напередодні Дня пам'яті та примирення у Берліні заборонили використовувати українську символіку, українські пісні й марші. Під заборону потрапили також символіка СРСР, Росії та тимчасово окупованих територій Донбасу (так званих псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР"). Дивним чином наша символіка була прирівняна до російської.
Сенат німецької столиці підкреслив, що не скасовуватиме заборону на 8 і 9 травня. Прийняття рішення пояснили тим, що влада хоче уникнути провокацій у пам'ятні дні. В інші дні можна використовувати символіку України.
Все ж, посол України в Німеччині Андрій Мельник був шокований таким рішенням. Він наголошував, що це ляпас українському народу. Таке рішення берлінської влади, за його словами, розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною.