Громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку Наталію Фібріґ заявив, що у Берліні напали на журналістку й ведучу Наталію Мосейчук. На той час вона знімала сюжет з командою каналу.

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На Наталію Мосейчук напали

За словами Снідалова, напад стався у парку Трептовер. Там Наталія Мосейчук разом зі знімальною групою каналу знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня.

У цей момент на них нібито напали та побили прихильники Росії. Берлінська поліція начебто була бездіяльною та не запобігла нападу.

Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти. Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти,

– повідомив активіст.

Олександр Снідалов закликав виходити на вулиці й протестувати проти німецької влади.

У Берліні напередодні заборонили українську символіку

Нагадаємо, напередодні Дня пам'яті та примирення у Берліні заборонили використовувати українську символіку, українські пісні й марші. Під заборону потрапили також символіка СРСР, Росії та тимчасово окупованих територій Донбасу (так званих псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР"). Дивним чином наша символіка була прирівняна до російської.

Сенат німецької столиці підкреслив, що не скасовуватиме заборону на 8 і 9 травня. Прийняття рішення пояснили тим, що влада хоче уникнути провокацій у пам'ятні дні. В інші дні можна використовувати символіку України.

Все ж, посол України в Німеччині Андрій Мельник був шокований таким рішенням. Він наголошував, що це ляпас українському народу. Таке рішення берлінської влади, за його словами, розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною.

Зауважимо, у Берліні днями побувала й українська співачка Тіна Кароль. 8 травня вона взяла участь у заході з покладання квітів, а також виступила з промовою. Вона пригадала, що у 21 столітті з'явився новий нацизм: "Ми ніколи не думали, що у 21 сторіччі з'явиться новий нацизм – це рашизм, і що ми будемо сьогодні теж стояти тут, відстоюючи наше право на самоідентифікацію, наше право на націю, на мову, на культурну спадщину".