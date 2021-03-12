Ведучий Єгор Гордєєв підхопив коронавірус й розповів про самопочуття

Український телеведучий Єгор Гордєєв повідомив, що захворів на коронавірус. Він розповів, що спочатку вважав, що просто перевтомився. Але здав тест, який виявився позитивним. Зараз ведучого турбує біль у горлі та підвищена температура.

Ведучий програми "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв заразився COVID-19 кількома днями тому. Про це він написав на сторінці у фейсбуці, де детально описав самопочуття й закликав дотримуватися рекомендацій ВООЗ.

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Єгор Гордєєв захворів на коронавірус

Телеведучий поділився, що спочатку відчував сильний головний біль та біль у м'язах. Однак він вважав, що це може бути через перенавантаження й напружений робочий графік. Але згодом додались симптоми респіраторного захворювання, тому Єгор вирішив здати тест.

Все ж вирішив здати тест на COVID-19 у лабораторії біля будинку. Він виявився "позитивним". На щастя, останні два дні практично не знімав маску. До речі, нова етика — краще завжди (!) бути у масці, особливо якщо відчуваєте себе не дуже добре,

– розповів ведучий.

Чоловік зізнався, що зараз перебуває на самоізоляції. Він дотримується порад лікаря та стежить за самопочуттям, що дуже важливо.

"Маю підвищену температуру, турбує головний біль і біль у горлі. Буду старатися не навантажуватися, а відпочивати і набиратися сил. Планую самостійно відвідати лікаря вже після одужання та пройти всі необхідні обстеження стану здоров’я, а також отримати рекомендації щодо покращення післяковідного стану", – додав Єгор Гордєєв.

Телезірка наголосив, що не знає, коли та де міг підхопити хворобу. Однак і не вважає, що зараз важливо над цим задумуватися. Єгор Гордєєв зазначив, що мало з ким контактував днями, тому сподівається, що не наразив близьких на небезпеку.

Друзі, дотримуйтесь всіх вимог ВООЗ і МОЗу України. За перших симптомів – зробіть тест і проконсультуйтеся з лікарем! Дбайте не тільки про своє здоров’я, а й близьких, усіх, хто оточує. Це тільки здається, що вірус далеко – омана,

– наголосив Єгор.

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