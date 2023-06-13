Богдан Шелудяк розповів, що готовий до критики та порівнянь з колишнім ведучим Сергієм Притулою. Утім, йому вдалося порозумітися зі співведучою Лесею Нікітюк.

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Богдан Шелудяк про хімію з Лесею Нікітюк

Керівники проєкту "Хто зверху" шукали для Лесі Нікітюк співведучого, з яким би відчувалась хімія та азарт протистояння. Богдан відповів, що спільного або відмінного є між ними.

Мені здається, що ми з Лесею не схожі. Але не можу сказати, що ми протилежності. Напевно, у нас є щось спільне в плані гумору. І взагалі нам завжди є що сказати у відповідь одне одному. Я думаю, що це й відчули продюсери проєкту на трактах,

– поділився блогер.

Богдан Шелудяк вже брав участь у зйомках з Лесею на іншому проєкті. Вже тоді глядачі помітили "хімію" між ними. "Звісно, "хімія" була. Бо це ж проєкт про кохання! Та і взагалі, фліртувати – це добре. Мені здається, що глядачам цікаво за таким спостерігати. Подобалося відчувати таке невеличке змагання всередині діалогу. Знаєте, хто кого перефліртує. Думаю, завдяки цьому між нами й відбувається певна "хімія"", – прокоментував ведучий.

Богдан Шелудяк вважає, що увагу Лесі Нікітюк можна привернути особливим ставленням.

Маю на увазі – ставитись до неї як до дівчини, а не як до керівника чи зірки. Як на мене, то всі ці моменти одразу відчуваються. Якщо чоловік сприймає Лесю як Лесю Іванівну, то буде відчуватися домінантність її над цим чоловіком. Для мене Леся – це Леся. Можливо, тому в нас і відбулися одразу "хімія" та конект.



Богдан "Буше" і Леся Нікітюк / Фото з інстаграму "Нового каналу"

Нагадаємо, Сергій Притула був незмінним ведучим проєкту "Хто зверху" близько десяти років. З початком повномасштабного вторгнення він цілковито вирішив віддатися волонтерству. Сергій вирішив, що більше не повернеться на телебачення у розважальні шоу.

Пошуки нового ведучого у шоу тривали понад місяць. Зрештою організатори зробили ставку на Богдана "Буше" – це блогер-мільйонник, криптоінвестор та герой серіаліті "Київ вдень і вночі".