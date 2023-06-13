Богдан Шелудяк рассказал, что готов к критике и сравнениям с бывшим ведущим Сергеем Притулой. Впрочем, ему удалось найти общий язык с соведущей Лесей Никитюк.

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Богдан Шелудяк о химии с Лесей Никитюк

Руководители проекта "Хто зверху" искали для Леси Никитюк соведущего, с которым чувствовалась бы химия и азарт противостояния. Богдан ответил, что общего или отличного есть между ними.

Мне кажется, что мы с Лесей не похожи. Но не могу сказать, что мы противоположны. Наверное, у нас есть нечто общее в плане юмора. И вообще нам всегда есть что сказать в ответ друг другу. Я думаю, что это и почувствовали продюсеры проекта на трактах,

– поделился блоггер.

Богдан Шелудяк уже участвовал в съемках с Лесей на другом проекте. Уже тогда зрители заметили "химию" между ними. "Конечно, "химия" была. Ведь это же проект о любви! Да и вообще, флиртовать – это хорошо. Мне кажется, что зрителям интересно за таким наблюдать. Нравилось чувствовать такое небольшое соревнование внутри диалога. Знаете, кто кого перефлиртует. Думаю, благодаря этому между нами и происходит определенная "химия"", – прокомментировал ведущий.

Богдан Шелудяк считает, что внимание Леси Никитюк можно привлечь особым отношением.

Имею в виду – относиться к ней как к девушке, а не как к руководителю или звезде. По-моему, все эти моменты сразу ощущаются. Если мужчина воспринимает Лесю как Лесю Ивановну, то будет чувствоваться доминантность ее над этим мужчиной. Для меня Леся – это Леся. Возможно, поэтому у нас и произошли сразу "химия" и коннект.



Богдан "Буше" и Леся Никитюк / Фото из инстаграма "Нового канала"

Напомним, Сергей Притула был неизменным ведущим проекта "Кто сверху" около десяти лет. С началом полномасштабного вторжения он полностью решил отдаться волонтерству. Сергей решил, что больше не вернется на телевидение в развлекательное шоу.

Поиски нового ведущего в шоу продолжались больше месяца. В конце концов, организаторы сделали ставку на Богдана "Буше" - это блогер-миллионник, криптоинвестор и герой сериалити "Киев днем и ночью".