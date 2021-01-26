Популярна американська співачка Біллі Айліш приголомшила нещодавнім інтерв'ю. У ньому вона зізналась, що в 12 років намагалась схуднути. Для цього вона пила таблетки та морила себе голодом.

Джерело: Vanity Fair

Популярна американська виконавиця Біллі Айліш розсекретила моторошні деталі свого підліткового життя. Зірка розповіла, що мала розлади харчової поведінки.

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Біллі Айліш про схуднення в 12 років

Знаменитість розповіла, що у підлітковому віці люди засуджували її зовнішній вигляд, а тому вона почала спроби змінюватися: "Я думаю, що людей навколо мене турбувала моя фігура більше, ніж мене. Згодом через це я стала катувати себе. Чесно кажучи, я почала носити мішкуватий одяг тільки через своє тіло", – поділилась Біллі Айліш.

Виконавиця зізналась, що у 12-річному віці вона почала пити таблетки для схуднення. Також вона морила себе голодом. Але все це тільки погіршувало ситуацію.

Пам'ятаю, як приймала таблетки для схуднення, але замість потрібного ефекту я лише мочилася в ліжко. Тоді мені було 12 років. Це просто безумство. Я навіть не могла повірити, що це сталося,

– зізналась Біллі Айліш.

Співачка додала, що вона досі бореться з ненавистю до свого тіла, яке також підбурюють користувачі мережі, що пишуть зірці негативні та жорстокі коментарі. Але Біллі зазначила, що зараз в неї набагато здоровіший спосіб мислення. Зірка рада, що перебуває на такому етапі свого життя, але наголошує, що якби все те, що відбувається з нею в цей період, сталось у 12 років, вона б і надалі морила себе голодом.



Біллі Айліш на обкладинці Vanity Fair / Фото з інстаграму

Біллі Айліш про особисте життя

Артистка розповіла, що зараз вона насамперед зосереджена на своїй музичній кар'єрі. Вона радіє, що не перебуває в стосунках та є самотньою. Однак Біллі Айліш не проти й закохатися.

"Я радію кожен день, що самотня, але мені також подобається, що я не відштовхую людей від себе. Було б добре, якби хтось був поруч, але зараз я не перебуваю у стосунках", – підсумувала співачка.