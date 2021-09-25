Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як виглядала в дитинстві: архівні фото
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук опублікувала декілька архівних фото, на яких показала, як виглядала у шкільні роки.
У новому сезоні "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук замінила Тіну Кароль. Вона стала ведучою голдруму і тепер щонеділі тішить телеглядачів у прямих ефірах. Тому до Іванни прикута особлива увага публіки.
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Архівні фото Іванни Онуфрійчук
В інстаграм-сторіз знаменитість вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Один з підписників попросив її показати фото з дитинства.
І дівчина з радістю опублікувала зворушливі кадри. На фотографіях Іванна показала, як виглядала у шкільні роки:
- позувала на тлі величезної новорічної ялинки;
- отримувала грамоту від директора школи;
- сиділа за партою.
Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Іванна любить спілкуватися з шанувальниками, тому завжди радо відповідає на їхні запитання. Також у своєму інстаграмі Онуфрійчук часто публікує знімки, на яких позує з найріднішими.Зазначимо, як інші українські зірки виглядали у шкільному віці, можна переглянути за посиланням.