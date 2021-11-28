Ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук одягла "золоту" мінісукню з декольте: ефектне фото

Ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук одягла "золоту" мінісукню з декольте: ефектне фото
Джерело:24 канал
У суперфіналі "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук виглядала сліпуче. Ведуча голдруму одягла "золоту" мінісукню з блискучою бахромою і довгим шлейфом.
Кожен look Іванни Онуфрійчук ретельно продумує велика команда стилістів. На паркеті "Танців з зірками" вона з'являлась у сукнях з надглибокими декольте та сміливими розрізами. Однак її образ у суперфіналі проєкту затьмарив усі попередні.
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Іванна Онуфрійчук у "золотій" сукні на "Танцях з зірками"
35-річна телеведуча сяяла в золотистій сукні довжини міні. Головний акцент у вбранні – на пікантному декольте, тоді як блискуча бахрома з каміння додала кокетливості та грайливості. Стрункий стан Онуфрійчук огортав "золотий" шлейф, що йшов від плечей.
Під звабливе плаття ведуча "Танців" підібрала лаконічні босоніжки на шпильках. З аксесуарів на ній масивні сережки-підвіски та перстень з величезним каменем. Витончені риси обличчя Іванни Онуфрійчук підкреслив яскравий макіяж – з золотистими тінями та розлогими чорними стрілками.
Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов у суперфіналі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"
- У дебютному ефірі "Танців" ведуча одягла сукню від Dior – червоне вбрання з об'ємною вставкою у формі серця.
- Для 3 випуску Іванна підібрала пишну жовту сукню від львівської дизайнерки Олі Мак. Це вбрання коштує 30 тисяч гривень.
- Згодом дружина мільйонера з'явилась у чорній сукні з розрізом і прикрасами Bulgari.
- Ведуча голдруму виходила на паркет у сукні, яку вдягала на день народження – пудрове вбрання від турецького будинку високої моди. Nedo.
- Онуфрійчук вражала образом у мінісукні від українського бренду FROLOV – білому вбранні з акцентом на декольте.