Ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, вперше за довгий час приїхала в Україну

Джерело:інстаграм Регіни Тодоренко
Телеведуча та зірка програми "Орел і Решка" Регіна Тодоренко прилетіла в Одесу. За її словами, вона півтора року не обіймала батьків, а її син Михайло вже звик бачити бабусів та дідусів через монітор екрану.
Українська зірка Регіна Тодоренко останні кілька років живе в Росії. Там вона познайомилась зі співаком Владом Топаловим, з яким зав'язала роман, згодом завагітніла від нього та одружилась. Відтак, вона рідко приїжджає в Україну, зокрема, і через роботу в Росії.
До слова Ані Лорак приїхала в Київ: мережу розбурхало повернення співачки, яка працює в Росії
Жінка опублікувала в інстаграмі фото з аеропорту, де позує вся рідня співачки. Її 2-річний син Михайло зручно вмостився на руках в одного з родичів. Востаннє зірка, схоже, була в Одесі ще у вересні 2018 року, а бачилась з рідними вона на своєму весіллі в Італії у липні 2019-го.
Тодоренко поділилась, що майже півтора року вона не обіймала батьків, а син взагалі звик, що бабуся і дідусь – це персонажі з фейстайму.
Ласкаво просимо в одеську родину. І які ж безцінні ці моменти тактильності, коли можеш поцілувати улюблених матусю і татка. Як тільки Михайло Владиславович (син Тодоренко, – Showbiz 24) спустився по трапу, запитав: "А де моя бабуся? Ти мені обіцяла бабусю". Тоді він ще не припускав, що його вдома чекають аж 4 бабусі, 2 дідусі і один прадід (82 роки). Уявляєте, скільки це тонн любові на одного маленького онука?!
– написала Регіна Тодоренко в інстаграмі.
Зокрема Тодоренко опублікувала спільне селфі-фото зі своєю мамою Іриною на березі Чорного моря. Вона зізналась, що, як і всі підлітки, колись мріяла не стати такою, як її мама чи тато. Але тепер вона вдячна мамі за те, що змогла стати тією людиною, якою є – професіоналом своєї справи та матір'ю.
"Мене мама наділила зосередженням, упевненістю і здоровим пофігізмом, і ще великим списком – від адаптивності до безмежної любові до життя. А вам що дісталося від матусі?" – запитала у шанувальників Тодоренко.
Шанувальники ведучої написали чимало привітальних слів та побажали їй гарного проведення часу в Одесі:
Зокрема, фанати поцікавились, як Регіна потрапила з Москви в Україну. Фанати припустили, що можна перелетіти кордон з Москви у Мінськ, а потім в Київ або Одесу. Втім, фанати переконані, що Регіна летіла через Туреччину. Варто додати, що разом з Регіною не було її чоловіка – москвича Влада Топалова.
Влад Топалов є у базі "Миротворець" за "незаконне перетинання державного кордону України і за те, що брав участь в пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму". Відтак, в'їзд в Україну йому заборонений.