Ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, вперше за довгий час приїхала в Україну

Телеведуча та зірка програми "Орел і Решка" Регіна Тодоренко прилетіла в Одесу. За її словами, вона півтора року не обіймала батьків, а її син Михайло вже звик бачити бабусів та дідусів через монітор екрану.

Українська зірка Регіна Тодоренко останні кілька років живе в Росії. Там вона познайомилась зі співаком Владом Топаловим, з яким зав'язала роман, згодом завагітніла від нього та одружилась. Відтак, вона рідко приїжджає в Україну, зокрема, і через роботу в Росії.

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Регіна Тодоренко приїхала в Україну

Жінка опублікувала в інстаграмі фото з аеропорту, де позує вся рідня співачки. Її 2-річний син Михайло зручно вмостився на руках в одного з родичів. Востаннє зірка, схоже, була в Одесі ще у вересні 2018 року, а бачилась з рідними вона на своєму весіллі в Італії у липні 2019-го.

Тодоренко поділилась, що майже півтора року вона не обіймала батьків, а син взагалі звик, що бабуся і дідусь – це персонажі з фейстайму.

Ласкаво просимо в одеську родину. І які ж безцінні ці моменти тактильності, коли можеш поцілувати улюблених матусю і татка. Як тільки Михайло Владиславович (син Тодоренко, – Showbiz 24) спустився по трапу, запитав: "А де моя бабуся? Ти мені обіцяла бабусю". Тоді він ще не припускав, що його вдома чекають аж 4 бабусі, 2 дідусі і один прадід (82 роки). Уявляєте, скільки це тонн любові на одного маленького онука?!

– написала Регіна Тодоренко в інстаграмі.

Зокрема Тодоренко опублікувала спільне селфі-фото зі своєю мамою Іриною на березі Чорного моря. Вона зізналась, що, як і всі підлітки, колись мріяла не стати такою, як її мама чи тато. Але тепер вона вдячна мамі за те, що змогла стати тією людиною, якою є – професіоналом своєї справи та матір'ю.

"Мене мама наділила зосередженням, упевненістю і здоровим пофігізмом, і ще великим списком – від адаптивності до безмежної любові до життя. А вам що дісталося від матусі?" – запитала у шанувальників Тодоренко.

Реакція фанатів

Шанувальники ведучої написали чимало привітальних слів та побажали їй гарного проведення часу в Одесі:

"Час з сім'єю – безцінний, це правда. У 2020 я особливо це зрозуміла. Сама маму не бачила півтора року, але нарешті вдалося до неї прилетіти. Тепер не хочу летіти назад".

"Ура! Хороші! Прекрасні! Всіх обіймаю!"

"Я так за вас рада!"

"Чим більша і дружніша сім'я, тим краще".

"Щастя мати таку велику сім'ю".

"Клас, Регіна в Одесі!"

Зокрема, фанати поцікавились, як Регіна потрапила з Москви в Україну. Фанати припустили, що можна перелетіти кордон з Москви у Мінськ, а потім в Київ або Одесу. Втім, фанати переконані, що Регіна летіла через Туреччину. Варто додати, що разом з Регіною не було її чоловіка – москвича Влада Топалова.

Влад Топалов є у базі "Миротворець" за "незаконне перетинання державного кордону України і за те, що брав участь в пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму". Відтак, в'їзд в Україну йому заборонений.

Що відомо про роботу Регіни у Росії?