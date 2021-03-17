Ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, вперше за довгий час приїхала в Україну
Телеведуча та зірка програми "Орел і Решка" Регіна Тодоренко прилетіла в Одесу. За її словами, вона півтора року не обіймала батьків, а її син Михайло вже звик бачити бабусів та дідусів через монітор екрану.
Джерело:інстаграм Регіни Тодоренко
Українська зірка Регіна Тодоренко останні кілька років живе в Росії. Там вона познайомилась зі співаком Владом Топаловим, з яким зав'язала роман, згодом завагітніла від нього та одружилась. Відтак, вона рідко приїжджає в Україну, зокрема, і через роботу в Росії.
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Регіна Тодоренко приїхала в Україну
Жінка опублікувала в інстаграмі фото з аеропорту, де позує вся рідня співачки. Її 2-річний син Михайло зручно вмостився на руках в одного з родичів. Востаннє зірка, схоже, була в Одесі ще у вересні 2018 року, а бачилась з рідними вона на своєму весіллі в Італії у липні 2019-го.
Тодоренко поділилась, що майже півтора року вона не обіймала батьків, а син взагалі звик, що бабуся і дідусь – це персонажі з фейстайму.
Ласкаво просимо в одеську родину. І які ж безцінні ці моменти тактильності, коли можеш поцілувати улюблених матусю і татка. Як тільки Михайло Владиславович (син Тодоренко, – Showbiz 24) спустився по трапу, запитав: "А де моя бабуся? Ти мені обіцяла бабусю". Тоді він ще не припускав, що його вдома чекають аж 4 бабусі, 2 дідусі і один прадід (82 роки). Уявляєте, скільки це тонн любові на одного маленького онука?!
– написала Регіна Тодоренко в інстаграмі.
Зокрема Тодоренко опублікувала спільне селфі-фото зі своєю мамою Іриною на березі Чорного моря. Вона зізналась, що, як і всі підлітки, колись мріяла не стати такою, як її мама чи тато. Але тепер вона вдячна мамі за те, що змогла стати тією людиною, якою є – професіоналом своєї справи та матір'ю.
"Мене мама наділила зосередженням, упевненістю і здоровим пофігізмом, і ще великим списком – від адаптивності до безмежної любові до життя. А вам що дісталося від матусі?" – запитала у шанувальників Тодоренко.
Реакція фанатів
Шанувальники ведучої написали чимало привітальних слів та побажали їй гарного проведення часу в Одесі:
- "Час з сім'єю – безцінний, це правда. У 2020 я особливо це зрозуміла. Сама маму не бачила півтора року, але нарешті вдалося до неї прилетіти. Тепер не хочу летіти назад".
- "Ура! Хороші! Прекрасні! Всіх обіймаю!"
- "Я так за вас рада!"
- "Чим більша і дружніша сім'я, тим краще".
- "Щастя мати таку велику сім'ю".
- "Клас, Регіна в Одесі!"
Зокрема, фанати поцікавились, як Регіна потрапила з Москви в Україну. Фанати припустили, що можна перелетіти кордон з Москви у Мінськ, а потім в Київ або Одесу. Втім, фанати переконані, що Регіна летіла через Туреччину. Варто додати, що разом з Регіною не було її чоловіка – москвича Влада Топалова.
Влад Топалов є у базі "Миротворець" за "незаконне перетинання державного кордону України і за те, що брав участь в пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму". Відтак, в'їзд в Україну йому заборонений.
Що відомо про роботу Регіни у Росії?
- З початку військової агресії Росії в Україні телеведуча нейтрально ставилась до подій в Україні. Після роману та заручин з Владом Топаловим у липні 2018 року вона на постійній основі залишилась жити у Росії.
- Там вона офіційно узаконила свої стосунки з чоловіком у жовтні 2018-го, у грудні – народила сина, а вже наступного року зіграла весілля. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що спеціально робила весілля в Італії, аби не було прив'язки до України чи Росії. Регіна тоді зізнавалась, що їй дуже складно жити в таких умовах.
- Щодо російсько-української війни, то у грудні 2019-го року вона розповіла, що вся її родина переймається через це, але вдома в Одесі вони намагаються не говорити про політику. Їй дуже складно зберігати будь-який нейтралітет, але у неї любов існує "не за паспортом".
- Наразі жінка працює в Росії та має контракти з великою кількістю російських проєктів: зараз вона є суддею у шоу "Маска", ведучою "ТикТок талант", а також погодилась на участь у шоу "Льодовиковий період 7".
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