Ведущая Регина Тодоренко, которая живет в России, впервые за долгое время приехала в Украину
Телеведущая и звезда программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко прилетела в Одессу. По ее словам, она полтора года не обнимала родителей, а ее сын Михаил уже привык видеть бабушек и дедушек через монитор экрана.
Источник:инстаграм Регины Тодоренко
Украинская звезда Регина Тодоренко последние несколько лет живет в России. Там она познакомилась с певцом Владом Топаловым, с которым завязала роман, впоследствии забеременела от него и вышла замуж. Следовательно, она редко приезжает в Украину, в частности, и из-за работы в России.
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Регина Тодоренко приехала в Украину
Женщина опубликовала в инстаграме фото из аэропорта, на котором позирует вся родня певицы. Ее 2-летний сын Михаил удобно умостился на руках у одного из родственников. Последний раз звезда, похоже, была в Одессе еще в сентябре 2018 года, а виделась с родными она на своей свадьбе в Италии в июле 2019-го.
Тодоренко поделилась, что почти полтора года она не обнимала родителей, а сын вообще привык, что бабушка и дедушка – это персонажи из фейстайма.
Добро пожаловать в Одесскую семью. И как же бесценны эти моменты тактильности, когда можешь поцеловать любимых мамочку и папочку. Как только Михаил Владиславович (сын Тодоренко, – Showbiz 24) спустился по трапу, спросил: "А где моя бабушка? Ты мне обещала бабушку". Тогда он еще не предполагал, что его дома ждут аж 4 бабушки, 2 дедушки и один прадед (82 года). Представляете, сколько это тонн любви на одного маленького внука?!
– написала Регина Тодоренко в Инстаграме.
В частности Тодоренко опубликовала совместное селфи-фото со своей мамой Ириной на берегу Черного моря. Она призналась, что, как и все подростки, когда-то мечтала не стать такой, как ее мама или папа. Но теперь она благодарна маме за то, что смогла стать тем человеком, которым является – профессионалом своего дела и матерью.
"Меня мама наделила сосредоточением, уверенностью и здоровым пофигизмом, и еще большим списком – от адаптивности до безграничной любви к жизни. А вам что досталось от мамочки?" – спросила у поклонников Тодоренко.
Реакция фанатов
Поклонники ведущей написали немало приветственных слов и пожелали ей хорошего времяпровождения в Одессе:
- "Время с семьей – бесценно, это правда. В 2020 я особенно это поняла. Сама маму не видела полтора года, но наконец удалось к ней прилететь. Теперь не хочу лететь обратно".
- "Ура! Хорошие! Прекрасные! Всех обнимаю!"
- "Я так за вас рада!"
- "Чем больше и дружнее семья, тем лучше".
- "Счастье иметь такую большую семью".
- "Класс, Регина в Одессе!"
В частности, фанаты поинтересовались, как Регина попала из Москвы в Украину. Фанаты предположили, что можно перелететь границу из Москвы в Минск, а затем в Киев или Одессу. Впрочем, фанаты убеждены, что Регина летела через Турцию. Стоит добавить, что вместе с Региной не было ее мужа – москвича Влада Топалова.
Что известно о работе Регины в России?
- С начала военной агрессии России в Украине телеведущая нейтрально относилась к событиям в Украине. После романа и помолвки с Владом Топаловым в июле 2018 года она на постоянной основе осталась жить в России.
- Там она официально узаконила свои отношения с мужем в октябре 2018-го, в декабре – родила сына, а уже в следующем году сыграла свадьбу. В одном из интервью она рассказала, что специально делала свадьбу в Италии, чтобы не было привязки к Украине или России. Регина тогда признавалась, что ей очень сложно жить в таких условиях.
- Что касается российско-украинской войны, то в декабре 2019-го года она рассказала, что вся ее семья переживает из-за этого, но дома в Одессе они стараются не говорить о политике. Ей очень сложно сохранять любой нейтралитет, но у нее любовь существует "не по паспорту".
- Сейчас женщина работает в России и имеет контракты с большим количеством российских проектов: сейчас она является судьей в шоу "Маска", ведущей "ТикТок талант", а также согласилась на участие в шоу "Ледниковый период 7".
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