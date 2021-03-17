Телеведущая и звезда программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко прилетела в Одессу. По ее словам, она полтора года не обнимала родителей, а ее сын Михаил уже привык видеть бабушек и дедушек через монитор экрана.

Украинская звезда Регина Тодоренко последние несколько лет живет в России. Там она познакомилась с певцом Владом Топаловым, с которым завязала роман, впоследствии забеременела от него и вышла замуж. Следовательно, она редко приезжает в Украину, в частности, и из-за работы в России.

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Регина Тодоренко приехала в Украину

Женщина опубликовала в инстаграме фото из аэропорта, на котором позирует вся родня певицы. Ее 2-летний сын Михаил удобно умостился на руках у одного из родственников. Последний раз звезда, похоже, была в Одессе еще в сентябре 2018 года, а виделась с родными она на своей свадьбе в Италии в июле 2019-го.

Тодоренко поделилась, что почти полтора года она не обнимала родителей, а сын вообще привык, что бабушка и дедушка – это персонажи из фейстайма.

Добро пожаловать в Одесскую семью. И как же бесценны эти моменты тактильности, когда можешь поцеловать любимых мамочку и папочку. Как только Михаил Владиславович (сын Тодоренко, – Showbiz 24) спустился по трапу, спросил: "А где моя бабушка? Ты мне обещала бабушку". Тогда он еще не предполагал, что его дома ждут аж 4 бабушки, 2 дедушки и один прадед (82 года). Представляете, сколько это тонн любви на одного маленького внука?!

– написала Регина Тодоренко в Инстаграме.

В частности Тодоренко опубликовала совместное селфи-фото со своей мамой Ириной на берегу Черного моря. Она призналась, что, как и все подростки, когда-то мечтала не стать такой, как ее мама или папа. Но теперь она благодарна маме за то, что смогла стать тем человеком, которым является – профессионалом своего дела и матерью.

"Меня мама наделила сосредоточением, уверенностью и здоровым пофигизмом, и еще большим списком – от адаптивности до безграничной любви к жизни. А вам что досталось от мамочки?" – спросила у поклонников Тодоренко.

Реакция фанатов

Поклонники ведущей написали немало приветственных слов и пожелали ей хорошего времяпровождения в Одессе:

"Время с семьей – бесценно, это правда. В 2020 я особенно это поняла. Сама маму не видела полтора года, но наконец удалось к ней прилететь. Теперь не хочу лететь обратно".

"Ура! Хорошие! Прекрасные! Всех обнимаю!"

"Я так за вас рада!"

"Чем больше и дружнее семья, тем лучше".

"Счастье иметь такую большую семью".

"Класс, Регина в Одессе!"

В частности, фанаты поинтересовались, как Регина попала из Москвы в Украину. Фанаты предположили, что можно перелететь границу из Москвы в Минск, а затем в Киев или Одессу. Впрочем, фанаты убеждены, что Регина летела через Турцию. Стоит добавить, что вместе с Региной не было ее мужа – москвича Влада Топалова.

Влад Топалов есть в базе "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины и за то, что принимал участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма". Следовательно, въезд в Украину ему запрещен.

Что известно о работе Регины в России?