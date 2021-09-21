Ведуча Іванна Онуфрійчук одягла на "Танці з зірками" сукню за 30 тисяч гривень

Нова ведуча голдруму на "Танцях з зірками" не поступається вбраннями своїй попередниці Тіні Кароль. У 3 випуску Іванна Онуфрійчук з'явилась у яскраво-жовтій сукні від української дизайнерки. На неї проєкт витратив 30 тисяч гривень.

Львівська модельєрка Оля Мак одягає половину українського шоу-бізу. Її клієнткою стала дружина казахського мільйонера та ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук. Для прямого ефіру вона обрала одну з найдорожчих суконь у вечірній колекції – за 30 тисяч гривень.

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Іванна Онуфрійчук у сукні за 30 тисяч гривень

Поряд з Юрієм Горбуновим ведуча з'явилась у пишній жовтій сукні з глибоким декольте. Вона виконана зі стрейч-сітки та фатину, а низ оздоблений рюшами. Вбрання для Іванни Онуфрійчук створювали вручну, витративши на пошиття дві доби!

Вечірня сукня зі шлейфом розкішно підкреслила струнку талію та інші принади фігури знаменитості. Аби не відвертати увагу від звабливої зони декольте, довге волосся вона вклала назад, а з аксесуарів обрали лише довгі сережки з камінням.

Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов у 3 випуску "Танців з зірками" / Скриншот з відео

Іванна Онуфрійчук з учасниками в 3 випуску "Танців з зірками" / Скриншот з відео

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Нагадаємо, ще в першому ефірі "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, що буде вражати ефектними вбраннями. Дебютний випуск вона провела в яскраво-червоній сукні від Dior. До слова, це улюблений бренд ведучої, тому чоловік-мільйонер часто задаровує її речами від французького дому моди.