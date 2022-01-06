Вечеря за 3 тисячі гривень: дружина Віктора Павліка розповіла про ціни в Буковелі

Дружина українського співака Віктора Павліка відпочиває в Буковелі. Вона не тільки ділиться фото з курорту, але й показує ціни в різних закладах.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка проводить новорічні канікули в Буковелі разом з великою сім'єю, поки її чоловік поєднує відпочинок та роботу. Вона демонструє шанувальникам, у скільки подружжю обходиться курорт.

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Катерина Реп'яхова про ціни в Буковелі

Зіркова дружина активно публікує інстаграм-сторіз, де демонструє різноманітні розваги, показує сімейні трапези, а також ціни за ці послуги.

За дві ночі у стандартному номері у двозірковому готелі Катерина заплатила понад 8500 гривень. Розваги на курорті (катання на лижах чи велосипеді) за два дні коштували 2650 гривень. За катання на гірці Реп'яхова віддала 800 гривень за двох людей.



Ціни в Буковелі / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової



Ціни в Буковелі / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Обіди та вечері також обходилися дружині Віктора Павліка недешево. В одному з ресторанів вона повечеряла разом з чотирма родичами за 3 тисячі гривень.

"Я вважаю, що це дуже хороша ціна. 3 тисячі з алкоголем – це супер", – поділилась вона.



Ціни в Буковелі / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

В іншому закладі за дві піци та напої Катерина заплатила 1040 гривень. Тоді як одним з ресторанів вона залишилась незадоволена. Вона зауважила, що обслуговування було набагато кращим, коли у залі був її чоловік, тому порекомендувала не відвідувати заклад. За такий обід на двох дружина артиста віддала 855 гривень.

Жахливо обслуговують. Я годину чекала салат, мені його не принесли і я пішла. Ніхто навіть не вибачився,

– розповіла Реп'яхова.



Ціни в Буковелі / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Українські зірки в Буковелі

Не тільки дружина Віктора Павліка проводить новорічні канікули в Буковелі. Також там відпочивають й відпочивали інші зірки: