Сім'я Віктора Павліка зимові свята проводить у Карпатах. Там Катерина та Віктор катаються на лижах, релаксують з маленьким сином. Після Нового року Реп'яхова разом із мамою, яка також відпочиває, та сином поїхала на прогулянку в Івано-Франківськ.

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Зимовий образ Катерини Реп'яхової

Для прогулянки у холодний зимовий день зіркова дружина обрала теплий затишний look. Катерина постала перед камерою на тлі неймовірно красивих різдвяних декорацій. Вона одягнула чорні спортивні штани, зручне взуття на низькій підошві, светр і сіру куртку з зображенням ведмедиків.

Коротке біляве волосся красуня вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду. Образ довершила маленька чорна сумочка.



Катерина Реп'яхова в Івано-Франківську / Фото з інстаграму Реп'яхової



Катерина Реп'яхова в Івано-Франківську / Фото з інстаграму Реп'яхової

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