Подружжя Остапчуків яскраво увірвалось у 2022 рік. За кілька днів на Івано-Франківщині вони встигли відпочити з зірками шоу-бізу, зокрема з Віктором Павліком і його дружиною Катею, і насолодитися гуцульською атмосферою. Однак для Христини Горняк святковий сезон завершився передчасно. 3 січня дружина шоумена серйозно захворіла.

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Дружина Володимира Остапчука злягла з температурою

З високою температурою, кашлем і сильним головним болем Христина Горняк добиралась до Києва. До столиці з нею поїхав і коханий.

Мені дуже погано. Температура 38,7 нічим не збивається, кашель і жахливий головний біль. Вчора в такому стані я осилила дорогу в 12 годин. І скажу вам – це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди,

– поділилась дружина Остапчука.

Дорогою додому Христина зробила два експрес-тести на коронавірус, які показали негативний результат. COVID-19 не підтвердився і після ПЛР-тесту в лабораторії. Однак у блогерки знайшли грип А.

"Гидка це штука", – зізналась вона в інстаграм-сторіс. Зараз у Христини постільний режим. Вдома за нею доглядає Володимир Остапчук – годує та відпоює чаєм.

До слова, Христина Горняк була категорично проти вакцинації. Однак у жовтні, перед вікендом у Парижі, щепилася Pfizer. Це рішення вона прийняла після консультації гінеколога, адже хоче народити Остапчуку дітей.

Дружина Володимира Остапчука захворіла / Фото з інстаграм-сторіс Христини

Дружина Володимира Остапчука захворіла / Фото з інстаграм-сторіс Христини