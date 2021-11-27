Вдячний за кожну хвилину, – Максим Тарапата прокоментував виліт з "Холостячки"
Джерело:інстаграм Максима Тарапати
В 11 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч попрощалася з Максимом Тарапатою. Чоловік неодноразово казав, що кохає Злату. Після вильоту він подякував за кожну спільну хвилину.
Вже наступного тижня відбудеться фінал реаліті-шоу "Холостячка". Чимало глядачів були впевнені, що там буде Максим Тарапата, адже він перший зізнався Златі у своїх почуттях. Однак Огнєвіч не змогла відповісти чоловікові взаємністю.
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Максим Тарапата про виліт з "Холостячки"
Одразу після того, як глядачі дізналися про рішення "Холостячки", Максим опублікував допис, в якому подякував їй за спільну історію, в якій, на жаль, немає щасливого продовження.
Я вдячний за кожну хвилину, яку провів з тобою! Дякую тобі, Злато,
– написав Тарапата.
"Сьогодні в нашій історії на проєкті була поставлена крапка. Мені є ще що сказати, але це буде трішки пізніше. Лише хочу додати, що я всім вам дуже вдячний за підтримку й за те, що були зі мною весь цей час", – звернувся Максим до підписників.
Максим Тарапата – ексучасник "Холостячки" / Фото з інстаграму Тарапати
Нагадаємо, нещодавно ми спілкувалися з Максимом і у відвертому інтерв'ю він також не приховував почуттів до Злати. Головне з розмови:
- "Чим більше інтерв'ю дивився, тим більше розумів, що хочу з нею познайомитися. Вже як з жінкою".
- "Її усмішка, м'який голос, палаючі очі на першій вечірці дуже заспокоювали й притягували".
- "Все більше помічав добрі та сяючі очі, як вона дивиться, яка вона сильна і водночас жіночна. А в якийсь момент закохався в те, як вона просто сміється".
- "Я вірю, що Злата хоче сім'ю та усвідомлює, що потрібно буде вибудовувати новий баланс між сім'єю та роботою. Думаю, вона готова до цього".