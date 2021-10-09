Вдруге за пів року: мама Камалії потрапила в аварію – відео

У п'ятницю, 8 жовтня, мама Камалії вдруге за останні пів року потрапила в ДТП. Цього разу на трасі Київ-Чернігів авто жінки підрізала фура. Водій вантажівки втік з місця аварії, залишивши її напризволяще.

Попри те, що ДТП сталася пізно ввечері, Камалія оперативно прибула на місце події зі своїм водієм. Уже разом вони викликали поліцію, яка приїхала через годину.

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На мамину машину на трасі Київ-Чернігів наїхала фура й навіть не зупинилась, втекла з місця події! Мама була за кермом, але, Слава Господу Богу, не постраждала,

– написала співачка в інстаграмі.

Якщо мама зірки залишилась цілою, то авто доведеться ремонтувати – відірване праве дзеркало й безліч подряпин. За іронією долі, за кілька днів до аварії жінка застрахувала автомобіль.

44-річна Камалія поскаржилась не тільки на "покидьків, які ганяють на дорогах", а й на постійні ремонтні роботи поблизу Києва. Саме на такому відрізку траси її мама потрапила в ДТП.

у травні цього року мама Камалії вже була учасницею аварії , яка трапилась у Голосіївському районі Києва. Обставини були схожими – її підрізало авто, за кермом котрого була дівчина. Ситуацію нібито з'ясовували через суд.

У коментарях фани Камалії підтримали артистку та її маму. Всі стверджують – найголовніше те, що жінка не постраждала: