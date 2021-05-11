У вівторок, 11 травня, Інна Петрівна Шмаренкова, мама співачки Камалії, стала жертвою ДТП не зі своєї вини. В улюблене авто жінки на швидкості в'їхав інший автомобіль.

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Дівчина, яка була за кермом машини, влаштувала скандал на місці аварії. Разом з пасажиром вона звинуватила в ДТП маму Камалії та відмовилася визнавати свою провину. Ситуацію з'ясовуватимуть через суд, а жінка вимагатиме ще й моральну компенсацію.

"За кермом була дівчина. Водійка була не одна, з хлопцем, дуже істерила. Вони мене звинуватили в тому, що я в них в'їхала, хоча очевидно, що це вони підрізали мене. Викликали поліцію, будемо подавати в суд. Вони – на мене, я – на них", – поділилася Інна Петрівна.

Додамо, зірки українського шоу-бізнесу також неодноразово ставали фігурантами аварій: