Відома українська телеведуча Василіса Фролова більше як місяць тому вперше стала мамою. Після пологів зірка схудла на 9 кілограмів та доволі швидко повернулась у бездоганну форму. Вона похизувалась фігурою на особистій сторінці.

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Спокусливі фото Василіси Фролової

Зірка позувала перед камерою в чорній спідній білизні для мам, що годують грудьми. Однак від цього фото були не менш спекотні. Вбрання вдало підкреслювало пишні груди та тонку талію телеведучої.

Василіса Фролова зібрала волосся у пучок, випустивши кілька пасем. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Знаменитість підкреслила очі нюдовими тінями й тонкими стрілками та нафарбувала губи рожевим блиском.

У підписі до фото Фролова зізналась, що буде ще більше працювати над собою. Також телезірка показала фото з Родіоном на руках.

"За підсумками опитування в сторіз, 84% з вас запитують, що ж мені треба тепер утягувати. Ну, що ж, будь ласка, милуйтеся. У таких апетитних об'ємах я не була ніколи в житті. Місцями не впізнаю себе у дзеркалі, але бігти розлучатися з отриманим поки не збираюся. Обираю поступове повернення в колишню форму через м'які масажі, прогулянки й правильно підібрану коригуючу білизну", – поділилась Василіса Фролова.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників вразила форма Василіси Фролової після пологів: