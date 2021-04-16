Известная украинская телеведущая Василиса Фролова больше месяца назад впервые стала мамой. После родов звезда похудела на 9 килограммов и довольно быстро вернулась в безупречную форму. Она похвасталась фигурой на личной странице.

К теме Екатерина Кухар снялась в соблазнительной фотосессии в купальнике: эффектные кадры из Шри-Ланки

Соблазнительные фото Василисы Фроловой

Звезда позировала перед камерой в черном нижнем белье для кормящих грудью мам. Однако от этого фото были не менее жаркие. Наряд удачно подчеркивал пышную грудь и тонкую талию телеведущей.

Василиса Фролова собрала волосы в пучок, выпустив несколько прядей. На лице она сделала красивый макияж. Знаменитость подчеркнула глаза нюдовыми тенями и тонкими стрелками и накрасила губы розовым блеском.

В подписи к фото Фролова призналась, что будет еще больше работать над собой. Также телезвезда показала фото с Родионом на руках.

"По итогам опроса в сториз, 84% из вас спрашивают, что же мне теперь надо втягивать. Ну, что ж, пожалуйста, любуйтесь. В таких аппетитных объемах я не была никогда в жизни. Местами не узнаю себя в зеркале, но бежать расставаться с полученным пока не собираюсь. Выбираю постепенное возвращение в прежнюю форму через мягкие массажи, прогулки и правильно подобранную корректирующее белье", – поделилась Василиса Фролова.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонников поразила форма Василисы Фроловой после родов: