Василіса Фролова замилувала мережу новими фото первістка

Українська телеведуча Василіса Фролова не припиняє показувати прихильникам новонародженого сина. Днями зірка оприлюднила нові світлини й зачарувала мережу.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова призупинила кар'єрний розвиток, адже виховує новонародженого сина Родіона. Вона часто ділиться з шанувальниками його зворушливими фото, що набирають безліч вподобань в інстаграмі.

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Нові фото сина Василіси Фролової

Телеведуча найперше показала своє фото з сином. Перед камерою вона позувала в одній з кімнат будинку, де стала на сходи та колисала візочок малюка. Василіса Фролова була одягнена стильно та по-домашньому. Вона приміряла бежеві широкі штани та кофтинку на ґудзиках. Біляве волосся зірка зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

Також телеведуча показала нові фото маленького Радіона – уже 7 квітня йому виповниться 2 місяці. Вона поділилась його зворушливими світлинами у різноманітних колисках та люльках, які придбала Фролова для комфортного сну малечі.

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