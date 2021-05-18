Василіса Фролова зачарувала мережу фото з сином: милі кадри з прогулянки

Відома українська телеведуча Василіса Фролова показала нові фото з первістком Родіоном. Також зірка захопила мережу своїм образом у легкій сукні.

Українська телеведуча Василіса Фролова більш як 2 місяці тому стала мамою вперше. Та вона продовжує ділитися з аудиторією чарівними фото з сином.

Дивіться також Лілія Ребрик зачарувала ніжним образом у рожевій сукні: фото

Світлина Василіси Фролової з сином

Цього разу знаменитість показала прогулянку з первістком. Василіса Фролова тримала візочок, у якому лежав маленький Родіон. Телеведуча не показала обличчя сина.

Зірка також продемонструвала стильний образ. Василіса Фролова постала перед камерою в чорних обтислих лосинах та молочній повітряній сукні. Вона поєднала вбрання з білими кедами з кольоровими смужками. Телеведуча зібрала волосся у хвіст та зробила легкий макіяж.

Якось не можу я себе ототожнити з усталеним виразом "молода матуся". Навіть не знаю, що більше бентежить, "мамочка" або "молода",

– поділилась Фролова під фото.

Зауважимо, тільки нещодавно Василіса Фролова показала батька своєї дитини, вийшовши з ним у світ. Зірка народила сина від Дмитра Котеленця.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильники висловили захоплення від чергової серії фото в коментарях: