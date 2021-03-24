Василіса Фролова розповіла, як змінилось її життя після пологів

Відома українська телеведуча Василіса Фролова після того, як стала мамою вперше, не приховує деталі особистого життя. Вона ділиться фото та розповідає про свої будні. Цього разу зірка поділилась, як змінилася після пологів.

Успішна українська телеведуча Василіса Фролова поділилась із прихильниками новим дописом та показала раніше неопубліковане "вагітне" фото. Вона розповіла про зміни в житті після того, як стала мамою.

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Василіса Фролова про вагітність та її наслідки

Телеведуча поділилась, що для неї за все життя стан вагітності був найбільш прекрасним. Василіса Фролова зізналась, що була всім задоволена та випромінювала шалену кількість внутрішнього світла.

І це була не марна блаженність, а конкретний такий потік сильної світлої енергії, яка називається нове життя. Очі світилися, посміхалася всьому, проблеми вирішувалися легко, все – абсолютний кайф,

– розповіла ведуча.

Також Василіса Фролова розповіла про те, що зараз відчуває себе зовсім по-іншому: "Вчора вперше за два тижні я вийшла ненадовго на вулицю сама. Відчуття такі, ніби у мене відірвали руки-ноги й викотили зовсім легке, взагалі не моє тіло на проїжджу частину, а повз пролітають машини, які мене не помічають. І ось мене – невагому – ганяє вітер по дорозі, а мене і не бачить ніхто".

Зірка зазначила, що звикла ходити з вагітним животом та відчувати реакцію людей навколо. Вона зізналась, що люди не завжди поступалися місцем у черзі, але однаково поводилися більш шанобливо. Василіса не змогла так швидко звикнути до змін.

Так ось, виявилося, що до цього я звикла. Ясна річ, як і до всього хорошого. І звичайно, в мить опинившись без звичних привілеїв, організм почав чинити опір, а гормони ще підсобили. З одного боку, повна свобода і легкість, а з іншого, ніби я невидимка. Ось і здрастуй, baby blues,

– поділилась Фролова.

Наприкінці телеведуча наголосила, що бути вагітною виявилось дуже приємно. "Сумно, що у нас немає соціальних програм, що розповідають про те, який кайф бути вагітною. І демографічна статистика, може, була б не такою жахливою. Я б знімалася в цій рекламі не те щоб безкоштовно, ще б сама приплачувала. Навколо тільки й розмов про те, як би легше пережити це "особливе становище", а про те, що це квінтесенція жіночого буття якось замало", – підсумувала Василіса Фролова.

Перші фото Василіси Фролової з первістком