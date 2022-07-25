44-річна телеведуча зізналася, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, на відміну від Європи, для біженців немає майже нічого безкоштовного. Українцям там допомагають лише самі українці. Усе тому, що Дубай – улюблений курорт заможних росіян, тож "притісняти" їх там не хочуть і не будуть.

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Як Василіса Фролова протестує в Дубаї

Прапор на дитячому візочку – максимально дозволений прояв громадянської позиції в ОАЕ. Вивішуєш прапор на балконі є штраф, бігаєш у прапорі вулицями – в'язницю. Збираєш гроші на благодійних акціях у підтримку своєї країни – штраф і депортація,

– зізналася Василіса Фролова.

Так, за п'ять місяців кривавої війни росії проти України в ОАЕ не організували жодного мітингу, жодної мирної акції, жодної демонстрації перед посольством чи консульством, жодного благодійного концерту. Усе це там карається законом.

"Таким чином Емірати дотримуються політичного нейтралітету, встигаючи заробляти шалені гроші від росіян, які рекордно купують тут нерухомість, і в той самий час допомагаючи Україні коштами, зброєю та гуманітаркою, надаючи особливі умови для отримання річної візи. Це їх право, як би нам від цього не було боляче і незручно", – додала Фролова.

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Василіса Фролова співала в Дубаї "Ой у лузі червона калина". Однак тоді вона збиралася з українцями в закритому приміщенні, очевидно, щоб не порушувати тамтешні закони.

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