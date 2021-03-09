Василіса Фролова показала зворушливе фото з новонародженим сином

Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою 7 березня 2021 року. Вона поділилась зворушливою першою світлиною з новонародженим сином.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова народила сина у неділю, 7 березня. З цього часу вона повідомила прихильникам радісну звістку, а також оприлюднила перше фото з малюком зі своєї галереї телефона.

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Фото Василіси Фролової з сином

Телезірка поділилась світлиною з пологового будинку. Василіса Фролова позувала в палаті у спеціальному вбранні. Вона притулила до грудей сина, якого назвала Родіоном. Малюк був прикритий білою ковдрою та мав на голові шапочку. На обличчі зірки було помітно радість та велике щастя.

Василіса Фролова зізналась, що це перший знімок з сином, який вона зробила після пологів. Вона додала, що таких миловидних кадрів з малюком у галереї її телефона є близько кількох сотен. Також телеведуча розповіла про самопочуття.

Рівень окситоцину зашкалює, я ще в інших вимірах, але за годину до цього я їхала до пологового і ридала…

– написала Василіса Фролова.

Василіса Фролова стала мамою