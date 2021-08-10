Можливо все, – Василіса Фролова поділилась враженнями від відпустки з 5-місячним сином

Українська телеведуча Василіса Фролова прилетіла до України після тижневого відпочинку в Туреччині. Зірка відпочивала разом з 5-місячним сином Родіоном. Вона вважає, що матусі важливо налаштуватися та зберігати спокій – тоді все вдасться.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, як і більшість знаменитостей, відпочивала в Туреччині разом з сином Родіоном. Вона вже повернулась до України, а тому поділилась враженнями від незабутньої першої відпустки з малюком.

До теми Василіса Фролова вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Василіса Фролова про відпочинок з малюком

Телеведуча наголосила, що найбільш важливим для відпустки з крихітними дітьми, є настрій самої матусі.

Мої висновки після першого відпочинку з дитиною: можливо все, головне налаштувати внутрішній дзен. Тривоги й занепокоєння – загроза від мами, а не від немовляти,

– зізналась Василіса Фролова.

Зірка розповіла, що усвідомила дещо важливе після спілкування з матусею 5 діток, яка ніколи не користувалась послугами няні: "Не ви відпочиваєте з дітьми, а діти з вами. Звичайно, це складно, але я знаю, що далі легше і цікавіше".

Приблизно тиждень тому Василіса Фролова вперше вирушила з сином Родіоном до Туреччини. Там вона відпочивала у 5-зірковому готелі з виглядом на Егейське море. Зірка активно проводила час: насолоджувалась пейзажами, плавала у басейні й морі та навіть літала на гідроплані з малюком.