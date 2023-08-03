Нагадаємо, що Василіса Фролова ще наприкінці січня 2022 року приїхала в Дубаї. Але звідти вона вже не повернулась, оскільки почалась війна в Україні. Цікаво, що залишився там і її чоловік, колишній телепродюсер Дмитро Котеленець.

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Фролова нарвалася на хейт

Блогерка живе там вже півтора роки. І схоже, що ведуча не планує повертатися до України, адже “для цього ніхто нічого не робить”. Про це вона написала у новому дописі, який обурив українців.

Сьогодні півтора роки за кордоном… Ми далеко, але ми робимо те, що маємо. Я дуже сумую за людьми, але не впевнена, що хтось колись буде робити щось, аби я повернулась. Кожен день ще більше віддаляє від України тих, хто поїхав, і це величезна трагедія,

– заявила Василіса.

Фролова додала, що за ці 18 місяців вона мала багато українського, зокрема, вишиванок, традицій, історії, багато зустрічей і справ для України.



Василіса Фролова з сином та чоловіком в ОАЕ / Фото з її інстаграму

Обурлива реакція мережі

Проте цей допис ведучої обурив українців. У соцмережах Василісу Фролову засудили за її слова. У коментарях підписники гнівно відреагували на публікацію блогерки:

"І що ж ми тут в Україні маємо зробити, щоб ти, квіточко наша незамінна, повернулася? Скинути тобі донати на квитки?"

"Я теж за кордоном. А чому хтось повинен робити що-небудь, щоб ми повернулися?".

"Ви зараз знецінили роботу всіх людей, які перебувають в Україні".

"Можливо, повертайтеся в Україну і робіть щось для країни?".

"Тобто? Уже 1,5 року хлопці гинуть щодня, волонтери 24/7 допомагають захисникам, вони роблять колосальну роботу, щоб Ви та інші, хто втік із країни, могли повернутися і жити далі мирним життям".

"Не ганьбіться, приберіть цей пост. Найкращі люди гинуть за те, щоб вам було куди повернутися".

"Не зрозуміла цього "не впевнена, що хтось буде щось робити, щоб я повернулась". А ти хто така? Ну і те, що щодня помирають молоді хлопці і дівчата, віддаючи свої життя, – це не рахується?"

"Отак лежиш під час тривоги в коридорі, бо "шахеди" літають, донатиш всюди, куди можна, а виявляється, треба ще щось робити, щоб якась Василина повернулася".

"А що ви робите для України, окрім поїдання грибів? Бо жодного посту про волонтерство, допомогу ЗСУ чи російські військові злочини я не побачив".

"Просто в шоці від цього посту.. Давайте всі виїдемо і будемо чекати, коли ми зможемо повернутись в ідеальну європейську країну. Ой, ні, так не вийде, бо тоді вже не буде куди повертатись.."

Що на хейт відповіла Фролова

Під одним із обурливих коментарів Фролова написала, що не виключає можливості свого повернення до України, проте "хоче повернутися у країну без війни".

Під іншим коментарем Василіса додала, що "вона з сім’єю не буде повертатися в Україну під час воєнного стану під бомби", і попросила поважати цей вибір.



Василіса Фролова відповіла на коментарі / Скриншот

Нагадаємо, що телеведуча вже півтора роки живе в Дубаї. Через втечу від війни зірка втратила роботу в Україні. Раніше в інтерв'ю вона розповіла, що наразі в сім'ї заробляє лише чоловік – він робить проєкти для Warner Brothers. Подружжя живе в орендованому помешканні. Згодом стало відомо, що Василіса Фролова стала амбасадоркою нового ресторану української кухні YoY в Дубаї.