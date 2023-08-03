Напомним, что Василиса Фролова еще в конце января 2022 года приехала в Дубай. Но оттуда она уже не вернулась, потому что началась война в Украине. Интересно, что остался там и ее муж, бывший телепродюсер Дмитрий Котеленец.

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Фролова нарвалась на хейт

Блоггерша живет там уже полтора года. И, похоже, ведущая не планирует возвращаться в Украину, ведь "для этого никто ничего не делает". Об этом она написала в новом посте, который возмутил украинцев.

Сегодня полтора года за границей… Мы далеко, но мы делаем то, что имеем. Я очень скучаю по людям, но не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины уехавших, и это огромная трагедия,

– заявила Василиса.

Фролова добавила, что за эти 18 месяцев у нее было много украинского, в частности, вышиванок, традиций, истории, много встреч и дел для Украины.



Василиса Фролова с сыном и мужем в ОАЭ / Фото с ее инстаграммы

Возмутительная реакция сети

Однако этот пост ведущей возмутил украинцев. В соцсетях Василису Фролову осудили за ее слова. В комментариях подписчики гневно отреагировали на публикацию блоггерши:

"И что же мы здесь в Украине должны сделать, чтобы ты, цветочек наш незаменимый, вернулась? Сбросить тебе донаты на билеты?"

"Я тоже за границей. А почему кто-то должен делать что-нибудь, чтобы мы вернулись?".

"Вы сейчас обесценили работу всех находящихся в Украине людей".

"Может, возвращайтесь в Украину и делайте что-нибудь для страны?".

"То есть? Уже 1,5 года ребята погибают ежедневно, волонтеры 24/7 помогают защитникам, они делают колоссальную работу, чтобы Вы и другие бежавшие из страны могли вернуться и жить дальше мирной жизнью".

"Не позоритесь, уберите этот пост. Лучшие люди гибнут за то, чтобы вам было куда вернуться".

"Не поняла этого "не уверена, что кто-то будет что-то делать, чтобы я вернулась". А ты кто такая? Ну и то, что ежедневно умирают молодые ребята, отдавая свои жизни – это не считается?"

"Так лежишь во время тревоги в коридоре, потому что "шахеды" летают, донатышь повсюду, куда можно, а оказывается, нужно еще что-то делать, чтобы какая-то Василиса вернулась".

"А что вы делаете для Украины, кроме поедания грибов? Потому что ни одного поста о волонтерстве, помощи ВСУ или российских военных преступлениях я не увидел".

"Просто в шоке от этого поста.. Давайте все уедем и будем ждать, когда мы сможем вернуться в идеальную европейскую страну. Ой, нет, так не получится, потому что тогда уже некуда будет возвращаться.."

Что на хейт ответила Фролова

Под одним из возмутительных комментариев Фролова написала, что не исключает возможности своего возвращения в Украину, однако хочет вернуться в страну без войны.

Под другим комментарием Василиса добавила, что "она с семьей не будет возвращаться в Украину во время военного положения под бомбы", и попросила уважать этот выбор.



Василиса Фролова ответила на комментарии / Скриншот

Напомним, что телеведущая уже полтора года живет в Дубае. Из-за побега от войны звезда потеряла работу в Украине. Раньше в интервью она рассказала, что в семье зарабатывает только мужчина – он делает проекты для Warner Brothers. Супруги живут в арендованном доме. Потом стало известно, что Василиса Фролова стала послом нового ресторана украинской кухни YoY в Дубае.