8 травня фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець святкує день народження. Сьогодні йому виповнилось 40 років.

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У Сергія Танчинця – ювілей

З нагоди дня народження учасники гурту привітали його з днем народження. Та Сергій Танчинець закликає замість подарунку підписати петицію "Врятуйте Маріуполь".

У мене день народження сьогодні! Зробіть подарунок – підпишіть петицію задля людей, які залишаються заблокованими в Маріуполі! Заздалегідь дякую за вітання і роботу над петицією. Обіймаю кожного і кожну! Слава Україні!

– поділився музикант.



Сергій Танчинець / Фото з інстаграму гурту

Що відомо про петицію "Врятуйте Маріуполь"

Активісти створили петицію на сайті Change.org. У документі вони звернулися до ООН та її очільника Антоніу Гутерреша.

Підписати петицію можна за посиланням.

Петиція вимагає негайно провести процедуру Extraction. Це означає евакуацію всіх цивільних, поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців України із заблокованого росіянами Маріуполя.

Автори документи закликають діяти вкрай швидко, оскільки час на "Азовсталі" йде на хвилини. Кожна секунда зволікання може коштувати втрат. Наразі петицію підписали майже 550 тисяч людей. Наступна мета – мільйон підписів.

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