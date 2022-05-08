В этом году 8 мая у Украины сразу два памятных дня – День памяти и примирения и День матери. Знаменитости делятся трогательными и щемящими приветствиями в адрес своих мамочек.

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Звезды поздравляют с Днем матери

Kalush

Лидер группы Олег Псюк показал нежное фото с мамой Стефанией, в честь которой он выпустил песню. Именно она представит Украину на Евровидении. "Йо, сегодня день матери! Со мной моя мама Стефания".



Олег Псюк с мамой / Фото из инстаграма звезды

Катя Осадчая

Этот День матери особенный – щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и дающий нам надежду! Дорогие мамы, мамы войны, не все вы можете прочесть эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба... не все могут прочесть, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка,

– написала ведущая.

"Мамы, которые проводят детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, пешком шли под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустошь, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы – когда мы вернемся домой. Мамы – вы герои! Где бы вы ни были, знайте, ваш фронт – это ваши дети. Они после нас продолжат развивать страну, наша страна нуждается в новом, умном, образованном, воспитанном поколении и эта миссия сейчас на плечах мам!".



Катя Осадчая с детьми / Фото из инстаграма звезды

Оля Цыбульская

Исполнительница призналась, что ей сложно не плакать, когда рядом сын, потому что он сразу все понимает. Оля Цыбульская хотела, чтобы дети смеялись, а не думали о войне.

Хочу, чтобы они не забывали, кто пришел в наш дом и уничтожил то, что мы любим. Хочу, чтобы они жили в нашей лучшей стране на земле и хранили ее для своих детей. Мама во время войны – это кошка, которая готова разорвать за своего малыша каждого, кто приближается к ее дому. Мамы, спасибо за смелость, за выдержку и за бесконечную любовь,

– поделилась звезда.



Оля Цыбульская с сыном / Фото из инстаграма звезды

Илона Гвоздева

Хочу поздравить свою маму, женщину, которая в прямом смысле слова покинула свой дом, мужа, свою жизнь ради безопасности дочери и внуков, которая по ночам носит моего сына на руках, на днях дарит любовь и улыбку моим детям. Мама, ты у меня невероятная, я тебя очень люблю и горжусь быть твоей дочерью!

– поздравила танцовщица.

"Ты яркий пример украинской женщины, матери и бабушки! Знаю, что иногда со мной бывает сложно и несмотря ни на что, каждый раз ты находишь в себе силы, чтобы с улыбкой и любовью в сердце оберегать нас. Ты мое сокровище, моя жемчужина!" Война дала четкое понимание и определение слова "матерь. Дети – это наше будущее, наше светлое будущее, сегодня мы как никогда должны их оберегать, защищать, быть сильными, выдержанными и полны любви, чтобы воспитать крепкое и здоровое поколение".



Илона Гвоздева с мамой / Фото из инстаграма звезды

MamaRika

"Сегодня мой первый День матери в новом статусе, когда я сама знаю, как это быть мамой маленького чуда… И как неслучайно сегодня же, 8 мая, День памяти и примирения… Это когда мы думали, что никогда снова, а прямо сейчас за окном гудят сирены... Это когда человечество вспоминало Вторую мировую как страшное прошлое, которое стало нашим сегодня... Это когда каждая мама Украины является героем, защищающим своих детей, и готова стать под пули и отдать свою жизнь, лишь бы ценное сокровище было мирное будущее! Это когда ты понимаешь, что твой сынишка отныне и навсегда является ребенком войны... Мы просто должны одолеть врага, чтобы больше никогда не видеть страха в глазах наших деток, а только радость и улыбки!"



Сын MamaRika / Фото с инстаграма звезды

Ксения Мишина

Актриса вспомнила, что сегодня 74 день войны, когда мамы Украины борются за жизнь и будущее своих детей и находятся в разлуке с мужчинами.

В этом году это действительно особенный день. День, когда я хочу поблагодарить всех мам нашей страны за величие женщины-матери, за их внутреннее осознание своего стержневого назначения на земле, за крепость духовности, за мужество и терпение, за нежность и мягкость материнского сердца,

– написала Ксения Мишина.



Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма звезды

Алина Паш

"В этом году праздник мамы куда глубже пронизывает своей важностью, ведь пришелся он на день памяти и примирения. Последние 74 дня каждая мама Украины является не просто кормилицей и воспитательницей, каждая мама – ангел охранник для своего ребенка, как и когда-то во времена Второй мировой. Мама – это тот человек, который успокоит и объяснит происходящее, расскажет как спасать свою жизнь, как готовить пищу, как справляться с тревожным сном и как не потерять в сердце любовь. Не пугаться страшных теней, быть проводником любви в мир – то, чему научила меня Ма".

Светлана Тарабарова

Звезда приветствовала маму не только с ее Днем, но и с днем рождения.

Я просто хочу обнять всех мам и поблагодарить за любовь к детям. PS: мама, с Днем рождения, спасибо, что подарила мне этот мир, сестер, страну, а я уже буду стараться сделать все, чтобы мои дети, когда вырастут, гордились и благодарили так же,

– написала она.

Екатерина Репяхова

"Наша мамочка. Наш лучик солнца. Наш ангел-хранитель. Ты всегда поймешь, поддержишь и придешь на помощь. За все, что есть в моей жизни, спасибо тебе!" – обратилась к маме супруга Виктора Павлика.

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Монатик

"Мама, спасибо тебе за жизнь… сложная, тернистая, но такая интересная! Бабушка, спасибо за такие необходимые сказки в нем. Моя жена, спасибо тебе за то, что ты такая невероятная мама и за жизнь наших детей. Мама, спасибо за то, что такая красивая и сильная. Я вас очень люблю. Всех мам, в эти сложные времена войны поздравляю с праздником. А насчет дедушек. Многие забыли, какая страшная война и насколько всем необходим мир. Мы помним... какая жизнь важна и кто нам его даровал. Мы вам благодарны. Мы выстоим. Мы победим. Искренне верю".



Фото с инстаграма звезды