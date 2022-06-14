Трагедія сталася ввечері 11 червня. В результаті обстрілу постраждали 22 людини, серед яких діти. Ведуча наголосила, що її ненависті немає меж.

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Маша Єфросиніна про обстріл Чорткова

На початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна разом з дітьми виїхала з Києва. Вона не знала, куди їхатиме, на ніч зупинилася в Чорткові Тернопільської області.

Тоді незнайомі люди надали прихисток Маші, її дітям та друзям. Тепер будинок, який раніше здавався безпечним прихистком, зруйнований. Тоді для Єфросиніної та її дітей це була перша ночівля, коли вони їхали в нікуди з однією валізою.

В одній з цих зруйнованих будівель мені з родиною і друзями надали прихисток на ніч і нагодували, коли ми їхали в нікуди. Я вже задихаюсь від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор,

– написала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна про обстріл Чорткова / Сккриншот інстаграм-сторіз ведучої

Обстріл росіянами Чорткова: що відомо