Знаменитость подчеркнула, что пока те оправдывают войну России против Украины, киевляне и жители других городов просыпаются от взрывов бомб, а днем прячутся в бомбоубежищах под звон сирен. Маша Ефросинина не исключение. Поэтому она публично рассказала Николаю Баскову и Тине Канделаки о обстрелянном детском доме в Ворзеле, детской онкологической больнице, разрушенных домах тысяч украинцев и попросила прекратить врать.

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Маша Ефросинина обратилась к Баскову и Канделаки

"И вы, Тина, и ты, Коля, очень много лет работали в Украине, собирали залы. Тебе практически, Коля, целовали руки украинские фанатки. Они обожали тебя. И ты на украинском пел здесь песни и говорил, что красивее Украины нет на белом свете. Вы, Тина, вели здесь телепроекты, вы были любимицей публики", – напомнила им Ефросинина. Она добавила, что такого больше никогда не повторится, ведь сейчас их проклинают 43 миллиона украинцев.

Вас все проклинают за ваши посты, за ваши слова, за ваши наветы, за вашу ложь. За то, что вы так бездарно, лживо, по-фашистски используете ваши многомиллионные аудитории и пишете эту адскую клевету в адрес украинского народа. Полная ложь,

– эмоционально заявила Маша Ефросинина.

"Моя единственная надежда, что пишете вы эту всю хе*ню по чьему-то приказу с пушкой у виска, потому что это угрожает вашей жизни. И эту пушку держат не украинские солдаты. Потому что украинские солдаты вас пожалели бы, как жалеют ваших военных, которых берут в плен. Которых они лечат, выхаживают", – добавила ведущая.

Она заявила, что с ночи 24 февраля весь русский народ обречен на вечное чувство стыда во всех уголках планеты, где бы они не находились.

Напомним, Тина Канделаки назвала фейковыми видео с российскими оккупантами в плену и "закадровыми криками: "Ааа, они убивают мирных жителей". Тогда как Николай Басков убежден, что Россия воюет за мирную жизнь на Донбассе.

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