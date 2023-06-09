Сама Варвара раньше отреагировала на критику иронически, порадовавшись новым подписчикам. Она также поблагодарила прессу за рекламу ее социальных сетей.

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Кошевой объяснил скандал с его дочерью

Евгений Кошевой заявил, что его 15-летняя дочь слушает тех артистов, которые поддержали Украину. Он отметил, что провел с девушкой беседу.

Смотри, если сейчас украинская молодежь видит, что российские артисты выступили против власти и стали "иноагентом" в России, то они считают, что их можно слушать, потому что те якобы за Украину. И наши дети просто игнорируют, что те артисты поют на русском,

– ответил он.

Почему Варвара ведет соцсети на русском языке? Комик отметил, что об этом он тоже говорил с дочерью, которая, по его словам, отлично знает украинский язык.

"Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим – иногда на русском, иногда на украинском", – сказал звездный папа.

Какие отношения у Кошевого с дочерью

Кошевой подтвердил, что у него с дочерью Варварой были сложные отношения. "С мамой у Вари тоже сложные отношения. Это продолжалось где-то в течение двух лет, когда у нее был переходный возраст", – признался он.

По его мнению, сейчас жизнь детей "рисуют" не родители, потому что другое время, и процентов 30 это делают гаджеты. "Мы иногда даже не нужны, и это пугает", – говорит Евгений.

Она понимает, что если что-то запрещено, то это нужно хотя бы попытаться сделать. А я ей всегда говорю: "Сначала подумай, потом делай", и в большинстве случаев она прислушаться. Она не марожная, но у нее есть определенные запросы, нет какого-то "стопа", она говорит, что хочет, но я даю выбрать только что-то одно,

– сказал Кошевой.

Смотрите интервью с Евгением Кошевым: видео

Кстати, после полномасштабного вторжения Евгений Кошевой в публичном пространстве общается на украинском языке. В то же время, как можно заметить, его дочь продолжает вести соцсети на русском языке. Хотя в сентябре Варвара собирала деньги на ВСУ, продавая свою одежду.