Ще й нагрубила: 15-річна дочка Кошового нарвалася на хейт через російську музику

15-річна дочка коміка Євгена Кошового Варвара оскандалилася через використання російської музики в соцмережах. Їй зробили зауваження, проте замість вибачень вона нагрубила.

Крім того, Варвара Кошова під деякими постами обмежила можливість залишати коментарі. Водночас молодша донька Кошового разом з донькою Юрія Ткача довели до сліз піснею про тата на фронті.

До теми Звернулися до поліції: в УПЦ МП скаржаться на "богохульство" ведучих "95 Кварталу"

За що розкритикували Варвару

В TikTok Варвара Кошова почала виставляти відео, які знімає під російські треки. Серед російських виконавців, яких, вочевидь, любить слухати дочка відомого коміка – Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face та OG Buda. Дехто з них переїхав з Росії.

Про це написали в коментарях фанати Кошової. Вони наголосили, що цими відео Варвара просуває культуру країни-агресора. Цікаво, що це вже друга сторінка дівчини, оскільки першу заблокували.



Коментарі під постами Варвари Кошової / Скриншот з тіктоку

Як донька Кошового відреагувала на хейт

Коли коментарів з критикою стало дуже багато, Варвара просто обмежила можливість коментувати деякі відео з російськими піснями.

Сама донька Кошового тільки раз відповіла на критику щодо російської музики. "Ти померла?" – написала авторка роликів.



Коментарі під постами Варвари Кошової / Скриншот з тіктоку

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Євген Кошовий у публічному просторі спілкується українською мовою. Водночас, як можна помітити, його дочка продовжує вести соцмережі російською мовою. Хоча у вересні Варвара збирала гроші на ЗСУ, продаючи свій одяг.

Чому не варто слухати російську музику