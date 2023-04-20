Кроме того, Варвара Кошевая под некоторыми постами ограничила возможность оставлять комментарии. В то же время младшая дочь Кошевого вместе с дочерью Юрия Ткача довели до слез песней о папе на фронте.
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За что раскритиковали Варвару
В TikTok Варвара Кошевая начала выставлять видео, снимаемые под российские треки. Среди российских исполнителей, которых явно любит слушать дочь известного комика – Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face и OG Buda. Некоторые из них переехали из России.
Об этом написали в комментариях фанаты Кошевой. Они подчеркнули, что этим видео Варвара продвигает культуру страны-агрессора. Интересно, что это уже вторая страница девушки, потому что первую заблокировали.
Комментарии под постами Варвары Кошевой / Скриншот из тиктока
Как дочь Кошевого отреагировала на хейт
Когда комментариев с критикой стало очень многое, Варвара просто ограничила возможность комментировать некоторые видео с российскими песнями.
Сама дочь Кошевого только раз ответила на критику по поводу русской музыки. "Ты умерла?" – написала автор роликов.
Комментарии под постами Варвары Кошевой / Скриншот из тиктока
Добавим, что после полномасштабного вторжения Евгений Кошевой в общественном пространстве общается на украинском языке. В то же время, как можно заметить, его дочь продолжает вести соцсети на русском языке. Хотя в сентябре Варвара собирала деньги на ВСУ, продавая свою одежду.
Почему не стоит слушать русскую музыку
- Российские исполнители заработают деньги со стриминговых площадок, то есть за прослушивание их песен на официальных платформах им копают средства. Очевидно, что артисты платят налоги, спонсируя казну своей страны.
- Российские власти, в свою очередь, используют деньги граждан не для развития страны, а на ракеты, которыми бомбят мирных украинцев. Украинские звезды ранее массово призывали не слушать русскую музыку и не спонсировать окупантов.
- Но, к сожалению, до сих пор в топах украинских музыкальных чартов можно увидеть русские песни. Больше всего артистов из страны-агрессорки слушают на Spotify и Apple Music.