Кроме того, Варвара Кошевая под некоторыми постами ограничила возможность оставлять комментарии. В то же время младшая дочь Кошевого вместе с дочерью Юрия Ткача довели до слез песней о папе на фронте.

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За что раскритиковали Варвару

В TikTok Варвара Кошевая начала выставлять видео, снимаемые под российские треки. Среди российских исполнителей, которых явно любит слушать дочь известного комика – Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face и OG Buda. Некоторые из них переехали из России.

Об этом написали в комментариях фанаты Кошевой. Они подчеркнули, что этим видео Варвара продвигает культуру страны-агрессора. Интересно, что это уже вторая страница девушки, потому что первую заблокировали.



Комментарии под постами Варвары Кошевой / Скриншот из тиктока

Как дочь Кошевого отреагировала на хейт

Когда комментариев с критикой стало очень многое, Варвара просто ограничила возможность комментировать некоторые видео с российскими песнями.

Сама дочь Кошевого только раз ответила на критику по поводу русской музыки. "Ты умерла?" – написала автор роликов.



Комментарии под постами Варвары Кошевой / Скриншот из тиктока

Добавим, что после полномасштабного вторжения Евгений Кошевой в общественном пространстве общается на украинском языке. В то же время, как можно заметить, его дочь продолжает вести соцсети на русском языке. Хотя в сентябре Варвара собирала деньги на ВСУ, продавая свою одежду.

Почему не стоит слушать русскую музыку