Соцмережі сьогодні рясніють привітаннями Валерія Залужного з ювілеєм. 24 Канал зібрав дописи зірок про генерала ЗСУ. Перш за все, знаменитості бажають імениннику здоров'я, сил та найголовніше — перемоги.
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Виявляється, багато українських зірок особито знайомі з Головнокомандуважем ЗСУ. Тож, вони поділилися спільними фото та написали зворушливі рядки Залужному.
Ольга Сумська
Українська акторка має фото з Залужним. Вона опублікувала світлину та привітала генерала.
З ювілеєм, наш Головнокомандувач ЗСУ! Многая літа, Валерію Федоровичу, наш залізний генерале. Божого захисту! Обіймаємо всім серцем! Разом до перемоги!,
– написала Сумська.
Юрій Горбунов
Зірковий телеведучий теж особисто знайомий за Залужним. Він показав спільне фото та привітав очільника ЗСУ з ювілеєм.
"З Днем народження, пане генерале! Здоров‘я вам, многая літа і перемоги!", – написав Горбунов.
Потап
Український репер Олексій Потапенко теж похихувався світлиною з Головнокомандувачем ЗСУ. "Пане Генерале з ювілеєм! Тільки вперед", – лаконічно написав він.
Григорій та Христина Решетники
Григорій Решетник долучився до привітань та подякував Залужному за його працю.
Валерій Залужний – 50! Найщиріші вітання, пане Генерале. Уклінно дякуємо, що ви у нас є,
– зазначив він.
Дружина зіркового ведучого теж привітала Залужного і написала, що він – її краш. "Нехай береже Вас Бог! Пане Генерале, з Днем народження! 50! Наш краш, правда, дівчата?", – написала Христина.
Раміна Есхакзай
Українська журналістка в Інстаграм-сторіс привітала Головнокомандувача ЗСУ. Вона написала зворушливі слова йому.
Хочеться просто подякувати за збереження нашої країни. Бажаю, щоб саме сьогодні втрати ворога були помножені на 50,
– зазначила Раміна.
Раміна привітала Залужного з ювілеєм / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Дзідзьо
Співак Михайло Хома привітав Залужного з ювілеєм.
Вітаю, Пане Генерале! Бажаю міцного козацького здоров’я і хай збуваються ваші бажання! Валерій Залужний – наша гордість!,
– написав Дзідзьо.
Ахтем Сеітаблаєв
Український актор теж долучився до привітань. Він побажав Головномандувачу ЗСУ жити багато років. "З Днем народження, пане Головнокомандувачу! Многая, благая літа", – йдеться у його соцмережах.
Леся Нікітюк, Дантес, Макс Барських, Коля Сєрга, Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва та багато інших знаменитостей теж долучилися до привітань. У своїх інстаграм-сторіс вони написали багато приємних слів Валерію Залужному.
Як зірки вітають Залужного з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, що генерал Валерій Залужний зробив щедру пожертву українській армії. Він задонатив 1 мільйон доларів, який отримав у спадок від американця українського походження Грегорі Степанця. Крім цього, Голонокомандувач ЗСУ став першим військовим, якого помістили на обкладинку американського журналу Time.