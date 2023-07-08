Соцмережі сьогодні рясніють привітаннями Валерія Залужного з ювілеєм. 24 Канал зібрав дописи зірок про генерала ЗСУ. Перш за все, знаменитості бажають імениннику здоров'я, сил та найголовніше — перемоги.

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Виявляється, багато українських зірок особито знайомі з Головнокомандуважем ЗСУ. Тож, вони поділилися спільними фото та написали зворушливі рядки Залужному.

Ольга Сумська

Українська акторка має фото з Залужним. Вона опублікувала світлину та привітала генерала.

З ювілеєм, наш Головнокомандувач ЗСУ! Многая літа, Валерію Федоровичу, наш залізний генерале. Божого захисту! Обіймаємо всім серцем! Разом до перемоги!,

– написала Сумська.

Юрій Горбунов

Зірковий телеведучий теж особисто знайомий за Залужним. Він показав спільне фото та привітав очільника ЗСУ з ювілеєм.

"З Днем народження, пане генерале! Здоров‘я вам, многая літа і перемоги!", – написав Горбунов.

Потап

Український репер Олексій Потапенко теж похихувався світлиною з Головнокомандувачем ЗСУ. "Пане Генерале з ювілеєм! Тільки вперед", – лаконічно написав він.

Григорій та Христина Решетники

Григорій Решетник долучився до привітань та подякував Залужному за його працю.

Валерій Залужний – 50! Найщиріші вітання, пане Генерале. Уклінно дякуємо, що ви у нас є,

– зазначив він.

Дружина зіркового ведучого теж привітала Залужного і написала, що він – її краш. "Нехай береже Вас Бог! Пане Генерале, з Днем народження! 50! Наш краш, правда, дівчата?", – написала Христина.

Раміна Есхакзай

Українська журналістка в Інстаграм-сторіс привітала Головнокомандувача ЗСУ. Вона написала зворушливі слова йому.

Хочеться просто подякувати за збереження нашої країни. Бажаю, щоб саме сьогодні втрати ворога були помножені на 50,

– зазначила Раміна.



Раміна привітала Залужного з ювілеєм / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Дзідзьо

Співак Михайло Хома привітав Залужного з ювілеєм.

Вітаю, Пане Генерале! Бажаю міцного козацького здоров’я і хай збуваються ваші бажання! Валерій Залужний – наша гордість!,

– написав Дзідзьо.

Ахтем Сеітаблаєв

Український актор теж долучився до привітань. Він побажав Головномандувачу ЗСУ жити багато років. "З Днем народження, пане Головнокомандувачу! Многая, благая літа", – йдеться у його соцмережах.

Леся Нікітюк, Дантес, Макс Барських, Коля Сєрга, Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва та багато інших знаменитостей теж долучилися до привітань. У своїх інстаграм-сторіс вони написали багато приємних слів Валерію Залужному.

Як зірки вітають Залужного з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що генерал Валерій Залужний зробив щедру пожертву українській армії. Він задонатив 1 мільйон доларів, який отримав у спадок від американця українського походження Грегорі Степанця. Крім цього, Голонокомандувач ЗСУ став першим військовим, якого помістили на обкладинку американського журналу Time.