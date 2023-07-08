Соцсети сегодня забиты поздравлениями Валерия Залужного с юбилеем. 24 Канал собрал посты звезд о генерале ВСУ. Прежде всего знаменитости желают имениннику здоровья, сил и самое главное — победы.

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Оказывается, многие украинские звезды лично знакомы с Главнокомандующим ВСУ. Они поделились общими фото и написали трогательные строки Залужному.

Ольга Сумская

В украинской актрисы есть фото с Залужным. Она опубликовала фотографию и поздравила генерала.

С юбилеем, наш Главнокомандующий ВСУ! Много лет, Валерий Федорович, наш железный генерал. Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Итого к победе!,

– написала Сумская.

Юрий Горбунов

Звездный телеведущий тоже лично знаком с Залужным. Он показал общую фотографию и поздравил главу ВСУ с юбилеем.

"С Днем рождения, господин генерал! Здоровье вам, многие годы и победы!", – написал Горбунов.

Потап

Украинский рэпер Алексей Потапенко тоже пошатывался фотографией с Главнокомандующим ВСУ. "Господин Генерал с юбилеем! Только вперед", – лаконично написал он.

Григорий и Кристина Решетники

Григорий Решетник приобщился к поздравлениям и поблагодарил Залужного за его труд.

Валерий Залужный – 50! Самые искренние поздравления, господин Генерал. Преклонно благодарим, что вы у нас есть,

– отметил он.

Жена звездного ведущего тоже поздравила Залужного и написала, что он ее краш. "Пусть хранит Вас Бог! Господин Генерал, с Днем рождения! 50! Наш краш, правда, девушки?", – написала Кристина.

Рамина Эсхакзай

Украинская журналистка в Инстаграм-сторис поздравила Главнокомандующего ВСУ. Она написала ему трогательные слова.

Хочется просто поблагодарить за сохранение нашей страны. Желаю, чтобы именно сегодня потери врага были умножены на 50,

– отметила Рамина.



Рамина поздравила Залужного с юбилеем / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Дзидзьо

Певец Михаил Хома поздравил Залужного с юбилеем.

Приветствую, Господин Генерал! Желаю крепкого казацкого здоровья и пусть сбываются ваши желания! Валерий Залужный – наша гордость!,

– написал Дзидзьо.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер тоже приобщился к поздравлениям. Он пожелал Главнокомандующему ВСУ жить много лет. "С Днем рождения, господин Главнокомандующий! Многое, благое лето", – говорится в его соцсетях.

Леся Никитюк, Дантес, Макс Барских, Коля Серга, Наталья Могилевская, Надя Дорофеева и многие другие знаменитости тоже приобщились к поздравлениям. В своих инстаграммах они написали много приятных слов Валерию Залужному.

Как звезды поздравляют Залужного с днем рождения / Фото с инстаграм-сторез

Напомним, что генерал Валерий Залужный сделал щедрое пожертвование украинской армии. Он задонатив 1 миллион долларов, унаследовавший от американца украинского происхождения Грегори Степанца. Кроме этого, Голонкомандующий ВСУ стал первым военным, помещенным на обложку американского журнала Time.